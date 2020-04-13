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Acil olmayan ameliyatlar ertelenecek

Kovid-19 hastalarının acil olmayan ameliyatları ertelenmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı, tüm acil cerrahiler için hasta hazırlığının nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılarıyla sıraladı.
 13 Nisan 2020 08:01
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Acil olmayan ameliyatlar ertelenecek

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Kovid-19 Acil Anestezi Yönetimi'ne göre, hastaların servisten getirilme sürecinde hastaya tıbbi maske takılacak. Anestezi ve cerrahi girişim, hastada Kovid-19 tanısı ya da şüphesi var ise acil olmayan cerrahiler iptal edilecek veya ertelenecek.

Kovid-19 pozitif veya olası vakalarda acil cerrahiler için hastalar direkt ameliyathane odasına alınacak, Kovid-19 için ayrılmış bir ameliyathane yoksa veya hastanın kovid-19 olduğu öğrenilirse hasta çıktıktan sonra rutin temizlik yapılacak ve varsa temaslı takibi yapılacak. Kovid-19'lu hastalar için ayrılmış ameliyathaneler, negatif basınç sistemleri ile havalandırılacak. Kovid-19'lu hasta cerrahi sonrasında stabilse doğrudan negatif basınçlı odalara alınabilecek.

AnkaraKovid-19 hastalarının acil olmayan ameliyatları ertelenmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı, tüm acil cerrahiler için hasta hazırlığının nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılarıyla sıraladı. Kovid-19 Acil Anestezi Yönetimi'ne göre, hastaların servisten getirilme sürecinde hastaya tıbbi maske takılacak. Anestezi ve cerrahi girişim, hastada Kovid-19 tanısı ya da şüphesi var ise acil olmayan cerrahiler iptal edilecek veya ertelenecek.

Kovid-19 pozitif veya olası vakalarda acil cerrahiler için hastalar direkt ameliyathane odasına alınacak, Kovid-19 için ayrılmış bir ameliyathane yoksa veya hastanın kovid-19 olduğu öğrenilirse hasta çıktıktan sonra rutin temizlik yapılacak ve varsa temaslı takibi yapılacak. Kovid-19'lu hastalar için ayrılmış ameliyathaneler, negatif basınç sistemleri ile havalandırılacak. Kovid-19'lu hasta cerrahi sonrasında stabilse doğrudan negatif basınçlı odalara alınabilecek.

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