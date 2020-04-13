Okul pansiyonlarından barınma ihtiyacı olan vatandaşlarda faydalanacak
|13 Nisan 2020 08:08
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Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 03.04.2020 Tarih ve 6153812 Sayılı Bakanlık olurlarıyla;
Tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de yaygın şekilde görülmeye başlayan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile ilgili alman tedbirlere ilave olarak Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 35. maddesi kapsamında Bakanlığımıza bağlı resmi okul pansiyonlarının Valiliğin uygun göreceği kamu personeli ile barınma ihtiyacı olan vatandaşlara gerekli tedbirler alınarak, geçici olarak tahsis edilmesi ve ücretsiz barındırılmalarına karar verilmiştir.
Ahmet KANDEMİR
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