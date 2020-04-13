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Sosyal medyanın 'torba'ya girmesine CHP'den tepki

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, AK Parti'nin "torba yasa" taslağında yer alan sosyal medya düzenlemelerini eleştirdi. Taslağın Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarına ağır yaptırımlar öngördüğünü söyleyen Adıgüzel, "Teklif, bu haliyle yasalaştığı takdirde sosyal medya platformlarını kullanılamaz hale getirecektir" dedi
 13 Nisan 2020 08:08
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Sosyal medyanın 'torba'ya girmesine CHP'den tepki

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre: Taslakta sosyal ağ sağlayıcılarına temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğü getirildiğini hatırlatan Adıgüzel, aksi halde sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin ilk etapta yüzde 50; ikinci etapta ise yüzde 95 oranında daraltılmasının öngörüldüğünü belirtti. Adıgüzel, şöyle devam etti:

'Sansüre yasal zemin'

"İnternet bant genişliğinin daraltılması, ilgili platformlara erişimin bağlantı yokmuşçasına yavaşlatılması demektir. Özetle bu uygulama dünyada tartışılan ağ tarafsızlığı ilkesini ihlal etmesinin ötesinde, Türkiye'de bir süredir siyasi iktidar tarafından 'bant genişliğini daraltma' yöntemiyle uygulanan sansüre de yasal zemin hazırlamaktadır. Türkiye'de özellikle siyasi iktidarın terör olaylarının ardından 'bant genişliğini daraltma' yöntemiyle internete erişimi yavaşlatma yoluna başvurduğunu ve bu yolla bir nevi sansür uyguladığını biliyoruz. Tüm dünyanın küresel bir salgınla mücadele ettiği böylesi kritik bir dönemde, böyle bir düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğu sorgulanmalıdır. Teklif, bu haliyle yasalaştığı takdirde sosyal medya platformlarını kullanılamaz hale getirecektir."
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