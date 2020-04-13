Sosyal medyanın 'torba'ya girmesine CHP'den tepki
|13 Nisan 2020 08:08
|Yazdır
Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre: Taslakta sosyal ağ sağlayıcılarına temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğü getirildiğini hatırlatan Adıgüzel, aksi halde sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin ilk etapta yüzde 50; ikinci etapta ise yüzde 95 oranında daraltılmasının öngörüldüğünü belirtti. Adıgüzel, şöyle devam etti:
'Sansüre yasal zemin'
"İnternet bant genişliğinin daraltılması, ilgili platformlara erişimin bağlantı yokmuşçasına yavaşlatılması demektir. Özetle bu uygulama dünyada tartışılan ağ tarafsızlığı ilkesini ihlal etmesinin ötesinde, Türkiye'de bir süredir siyasi iktidar tarafından 'bant genişliğini daraltma' yöntemiyle uygulanan sansüre de yasal zemin hazırlamaktadır. Türkiye'de özellikle siyasi iktidarın terör olaylarının ardından 'bant genişliğini daraltma' yöntemiyle internete erişimi yavaşlatma yoluna başvurduğunu ve bu yolla bir nevi sansür uyguladığını biliyoruz. Tüm dünyanın küresel bir salgınla mücadele ettiği böylesi kritik bir dönemde, böyle bir düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğu sorgulanmalıdır. Teklif, bu haliyle yasalaştığı takdirde sosyal medya platformlarını kullanılamaz hale getirecektir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Virüs bize neler öğretti?
13 Nisan 2020 08:06
|Yanıltıcı reklama göz açtırılmıyor
13 Nisan 2020 08:00
|Suikast timinden aşağılık talep: Kaşıkçı'nın ailesine para verelim
13 Nisan 2020 07:21
|65 yaş üstü vatandaşların iftar yemekleri eve teslim
13 Nisan 2020 07:15
|İngiltere'ye ikinci yardım da ulaştı: 14 tonluk cömert hediye
13 Nisan 2020 06:41
|Süleyman Soylu'ya destek alkışları
13 Nisan 2020 00:58
|Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?
13 Nisan 2020 00:39
|Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu açıklaması
13 Nisan 2020 00:38
|Bahçeli: İstifanın kabul edilmemesinden mutluyuz
13 Nisan 2020 00:31
|13 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
13 Nisan 2020 00:06