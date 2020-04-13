Koronavirüs travmasına karşı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin alınacak önlemler

Öğrencilerimizin yüz yüze eğitim imkanından uzak kaldığı bu günlerde akademik gelişim çalışmaları ile birlikte sosyal duygusal ve kariyer gelişimlerinin bir bütün olarak desteklenmesi amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine de ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda;

1. Eğitim kurumlan tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılı için hazırlanmış olan okul rehberlik ve psikolojik danışma programlarında yer alan süreç içindeki şartlara uygun ve işlevsel olduğu düşünülen çalışmaların imkanlar çerçevesinde telefon, e-posta veya çevrimiçi platformlar gibi uygun olabilecek iletişim yolları aracılığıyla yürütülmesi,

2. Rehberlik öğretmenleri tarafından öğrencilerin ve ailelerin ihtiyaç duyabileceği konulara ilişkin bilgilendirici içeriklerin hazırlanarak okul yöneticileri, sınıf rehber öğretmenleri ve öğretmenler aracılığı ile içeriklerin tüm öğrenci ve ailelere ulaştırılmasının sağlanması,

3.Öğrencilerde psikolojik sağlamlığın artırılmasına yönelik çalışmalarda Bakanlığımızın orgm.meb.gov.tr adresinde yayımlamış olduğu Salgın Hastalık Dönemlerinde Psikolojik Sağlamlığımızı Korumak Amacıyla Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi ve Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi'nden yararlanılması,

4.Rehberlik öğretmeni bulunmayan eğitim kurumlarının yararlanması amacıyla rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından salgına ilişkin koruyucu ve önleyici içerikler ile bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanacak diğer içeriklerin yayımlanması,

5.Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin yapılan çalışmalarda e-Rehberlik Sistemi "Rehberlik Hizmetleri Veri Girişi" ekranlarının kullanılması, sistemde yer alan diğer ekranların uzaktan eğitim sürecinde kullanılmaması,

6. Yaşanılan süreç değerlendirildiğinde öğrencilerin yararı düşünülerek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden bireysel olarak yararlanmak isteyenler için rehberlik öğretmenlerine ulaşmada iletişim kanallarının açık tutulması gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda gerekli önlemlerin alınarak rehberlik ve araştırma merkezleri ile eğitim kurumlan tarafından yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR