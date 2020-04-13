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Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Rize'de bir vatandaş intihar etmeye kalkıştı. Polisler ise "İstifası kabul edilmedi" diyerek vatandaşı vazgeçirmeye çalıştı.
 13 Nisan 2020 08:17
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Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı

Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından çok sayıda destek mesajı sosyal medyada paylaşılırken Rize'de bir vatandaş intihar girişiminde bulundu.

"ŞEHİTLERİM BENİ ÇAĞIRIYOR"

İntihar girişiminde bulunan vatandaş aşağıda bulunan polislere "Allah aşkına çekil komiserim, şehitlerim beni çağırıyor." diye seslendi.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Vatandaşı vazgeçirmeye çalışan polisler ise Süleyman Soylu'nun istifa etmediğini belirterek "Öyle bir şey yok, kabul edilmedi." dedi.

İSTİFA KABUL EDİLMEDİ

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir."
Memurlar.Net
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