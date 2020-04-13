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Zehirli gözleme yedirerek öldürdüler! Kızı ve iki kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde babasına böcek ilacı koyduğu gözlemeyi yedirerek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kadın ile erkek arkadaşının da aralarında olduğu 3 zanlı tutuklandı.
 13 Nisan 2020 08:20
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Zehirli gözleme yedirerek öldürdüler! Kızı ve iki kişi tutuklandı


3 Nisan'da Ali Karateke ile oğlu, hayır yemeği diye evlerine getirilen gözlemeyi yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Didim Devlet Hastanesine gitti.

Aynı gün oğluyla taburcu edilen Karateke, 4 Nisan sabaha karşı hayatını kaybetti.

Karateke'nin ölümünü şüpheli bulan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın araştırılması için özel ekip kurdu.

Ekipler, mahallede yaptıkları araştırmada başka hiçbir eve gözleme götürülmediğini belirledi.


Zehirli gözleme yedirerek öldürdüler Kızı ve iki kişi tutuklandı


Maktulün yaşadığı evin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, ticari taksiyle gelen kişinin eve gözleme bıraktığını, taksinin Nazilli'de faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Taksicinin ifadesinde, aracının Ali Karateke'nin kızı B.T (36) ve erkek arkadaşı N.K tarafından kiralandığını, ikilinin İ.Y'ye bir poşet verdiğini ve onun da içinde gözleme olan poşeti Karateke'nin evine götürdüğünü söylemesi üzerine şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan B.T, N.K ve İ.Y, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen B.T'nin, cinayeti erkek arkadaşının planladığını, babası ve ağabeyinin ölmesi halinde mirasın kendilerine kalacağını anlattığını, babasının gözleme sevdiğini bildiği için içine böcek ilacı kattığı gözlemeleri gönderdiğini söylediği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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