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14 katlı apartman karantina altına alındı

Kayseri'nin Talas ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 katlı bina karantina altına alındı.
 13 Nisan 2020 08:22
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14 katlı apartman karantina altına alındı

Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Ertuğrul Caddesi üzerinde bulunan Nakış Apartmanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısı karantina altına alındı. 14 katlı binaya gelen polis ekipleri, apartmanın dış kapısına şerit çekerek giriş ve çıkışı 14 gün süreyle kapattı. Binada oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi. Karantina altına alınan binada nöbet tutmaya başlayan polis, giriş ve çıkışa izin vermezken, binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Yanis Dalkılıç
DHA
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