iPhone 9, gelecek hafta satışa çıkabilir
|13 Nisan 2020 08:46
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Hürriyet'ten
Selim Öztürk'ün haberine göre: Apple'ın yeni 'ara telefonu' olması beklenen
ve bir süredir hakkında haberler çıkan iPhone 9 (diğer adıyla iPhone SE 2) gelecek
hafta duyurulabilir.
Apple, bu yılın Eylül ayında, planlarda bir değişiklik olmazsa iPhone 12 serisini tanıtacak. Ancak şirketin bu yıl sürprizlerinden biri de iPhone 9 olacak. Apple'ın bu telefonunun en önemli özelliği ise diğer modellerden farklı olarak minik bir ekran kullanıyor olması. Yani iPhone SE'nin ardından minik telefonlarına ara veren Apple, iPhone 9 ile tekrar küçük ekranlı telefonlarını görücüye çıkaracak.
Apple'ın yeni mobil işlemcisi A13 Bionic'ten güç alması beklenen iPhone 9, 3 GB RAM ile gelecek. 4.7 inç'lik LCD ekran kullanması beklenen telefonda 3D Touch teknolojisinin yer alması beklenmezken, cihazın uygun fiyatıyla dikkat çekeceği gelen bilgiler arasında.
iPhone 9, gelecek hafta satışa çıkabilir
iPhone 9'un depolama tarafına baktığımızda ise 64 GB ve 128 GB kapasite seçenekleri
sunması beklenirken, renk tarafında ise uzay grisi, gümüş ve kırmızı olmak üzere
üç farklı kasayla karşılaşacağız.
Yeni model iPhone'un ne zaman duyurulacağı henüz belli değil; ancak şirkete yakın kaynakların iddiasına göre iPhone 9 gelecek hafta duyurulabilir.
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