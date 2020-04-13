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Sokağa çıkmayan 63 milyona teşekkürler

Koronavirüs salgınına karşı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında 63 milyon vatandaş evde kaldı. İçişleri Bakanlığı kurallara uyan tüm vatandaşlara teşekkür etti
 13 Nisan 2020 09:19
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Sokağa çıkmayan 63 milyona teşekkürler

İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta haftasonu için ilan ettiği sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de vatandaşlar yasağa uyarak sorumluluklarını yerine getirdi. 63 milyon 640 bin vatandaş kurala uyarak evde kalınca, kentlerde caddelerde araç trafiğinden eser kalmadı. Parklar ve sahiller ise kedi, köpek, güvercin ve martılara kaldı.

DRONE'LA KONTROL

İstanbul'da hayat neredeyse durdu. Sağlık, medya ve ulaştırma sektörü mensupları, su, gıda ve ekmek dağıtan tedarikçiler gibi sınırlı sayıda insan evden çıkarak İstanbullular'a hizmet verdi. Şehrin hemen her noktasında güvenlik güçleri kontrol noktaları oluşturarak dışarıda bulunan vatandaşlardan kurum kimlik kartı veya çalışma belgesi sorguladı. Dronelarla şehri havadan kontrol eden polis, Sultanbeyli'de dur ihtarına uymayan 2 motosikletliyi yakaladı. Polisler sokak hayvalarını da besledi. İstanbul'da iki günde 3 bin 429 idari işlem uygulanırken, 8 milyon 406 bin lira idari para cezası kesildi.

İzmir'deki tarihi Konak Meydana güvercinlere kalırken, Bursa'da caddelerde martılar dolaştı. Mardin'de, başta tarihi Kasımiye Medresesi ile Kırklar Kilisesi'nin de yer aldığı cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakimdi. Görevliler evlerinden çıkamayan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

EVLERE EKMEK SERVİSİ

Polisler, sağlık çalışanları, Vefa Destek Grupları, temizlik görevlileri ve fırın ustaları canla başla çalıştı. Konya'da, Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılarken, mobil halk ekmek araçlarıyla vatandaşa ekmek götürüldü. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma yasağı nedeniyle Halk Ekmek Fabrikası'nda 12 saat boyunca ürettiği sıcak ekmek çeşitlerini 77 noktadaki büfeler aracılığıyla vatandaşlara ulaştırdı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara 130 bin ekmek dağıttı. Malatya'da büyükşehir belediyesi tarafından üretilen ve normalde 1 lira 10 kuruştan satılan ekmek, sokak sokak gezdirilerek 50 kuruştan satıldı. Kayseri'nin Talas ilçesindeki bağ evindeki tavuk ve köpeklerini besleyemeyen Fatih Taflıoğlu, Talas Belediyesi'nden yardım istedi.ekipleri tavuk ve köpekleri besledi.

EVDEN ÇIKAMAYINCA YAKALANDI

Gaziantep'te Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun bir süredir 20 farklı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli kadını saklandığı evde yakaladı. Sık sık yer değiştiren şüpheli, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayınca polis ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
Sabah
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