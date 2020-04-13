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Sağlıkta bir gurur abidesi

İlk etabı 20 Nisan'da hizmete girecek Başakşehir Şehir Hastanesi corona virüsü ile mücadelede önemli bir ivme kazandıracak. Başakşehir Şehir Hastanesi AB kısıtlamalarına rağmen özel bir güzergahtan 3 TIR'la getirilen ve temassız kontrol edilebilen 155 akıllı ventilatörle corona virüsü hastalarının hizmetinde olacak
 13 Nisan 2020 09:22
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Sağlıkta bir gurur abidesi

İstanbul'da yapılan Başakşehir Şehir Hastanesi'nde açılışa bir hafta kalan hummalı çalışmalar devam ediyor. Dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan tam 2 bin 682 yatak kapasiteli hastanenin ilk etabı 20 Nisan, tamamı ise 20 Mayıs'ta hizmete girecek. 1 milyon metrekarenin üzerindeki inşaat alanıyla Türkiye'nin yüz akı hastane 32 bin 700 hasta kapasiteli olacak. 2 bin 68 sismik izolatör ve tıbbi cihazların montajı ile çevre düzenlemesi son sürat devam ediyor. 10 bin kişiye istihdam sağlayacak hastanede 4 bin 300 medikal personel, 4 bin 50 hizmet personeli ile 810 yönetim personeli görev alacak. Bin 700 yatak kapasitesiyle hizmet verecek olan A ve D bloklarından oluşan ilk etabın tüm tıbbi cihazlarının montajı tamamlandı. Koronavirüsle mücadelede hayati önem taşıyan solunum cihazlarının ilk partisi de hastaneye ulaştı.

A VE D BLOKLARI İZOLE EDİLDİ

Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığında Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeliyle inşa edilen şehir hastanesi için koronavirüs tedavisinde fark yaratan 155 adet ventilatör yoğun bakım solunum cihazı, AB kısıtlamalarına rağmen özel bir güzergah belirlenerek 3 TIR ile Türkiye'ye getirilip montajları yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla açılışı erkene çekilen hastane tam donanımlı olarak koronavirüs hastaları için kullanılacak. Hastanenin üçte birlik bölümü olan A ve D Blok'u ı Erdoğan'ın özel talimatıyla koronavirüs erken tedavi merkezi olarak konumlandırıldı. Planlanan açılış tarihinden 1 ay önce hizmete girecek A ve D Blok Bölümü dış ortamdan tamamıyla izole edilerek, en ileri teknolojilerle donatılıyor. Bu kapsamda kullanıcının cihaza müdahalesini minimum düzeye indiren akıllı 522 solunum cihazının 155 adetlik ilk partisi stratejik öneme sahip malların uluslararası dolaşımına getirilen kısıtlamalara rağmen 3 TIR ile Türkiye'ye ulaştı.

Hastaneye zorlu şartlarda ve özel güzergah belirlenerek nakledilen İsviçre ürünü Hamilton marka C3 Ventilatör cihazlarının kurulumunun en kısa sürede tamamlanarak, 20 Nisan'da hastanede tedavisine başlanacak koronavirüs yoğun bakım ve serviste yatan hastalarının hizmetine sunulması hedefleniyor. Bu ventilatörler ile cihaza bağlı olan hastanın solutulmasında otomasyona geçilebilecek. Cihazlar, entübe edilen ve entübe edilmeden maske ile desteklenen hastaların otomatik yöntemle solutulmasının yanında, HFOT Yüksek Akışlı Oksijen Terapisi yaparak özellikle koronavirüs gibi akut solunum yetmezliği (ARDS) yaşayan hastalarda etkin tedavi sağlayabilecek. Bununla birlikte, otomatik ventilasyon özelliğiyle hastanın stabilitesi bozulmadan başka birimlere transferleri sağlanabilecek.

Ventilatör cihazları, salgında olduğu gibi akut solunum yetmezliği yaşayan hastalıklarda akciğer koruyucu ventilasyon tekniklerini otomatik olarak kullanarak, hastanın solunum yükünü en aza indirip en uygun ventilasyonu sağlıyor. Cihazların sahip olduğu otomatik ventilasyon modlarıyla hastaların solunum durumuna özel, en uygun ve güvenli ventilasyon sağlanarak hastanın cihaza bağlı kalma süresi kısaltılıp iyileşme fazına hızlı geçişi kolaylaşıyor. Cihaz, hekimin yapmak zorunda kaldığı birçok rutin ayarı otomatik olarak yaparak cihazla teması sıfırlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Okmeydanı Şehir Hastanesi'nin ilk etabı ile nisan ve mayıs aylarında Başakşehir Şehir Hastanesi, eylülde ise Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla İstanbul'da yatak kapasitesinin toplamda 5 bin 452 arttığı bilgisini vermişti.

İBB'NİN YAPMADIĞI YOLLARI BAKANLIK TAMAMLIYOR!

Başakşehir Şehir Hastanesi'ne giden tüm yollar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıyor. Hastaneye giden yolların bir kısmının İBB ağında olduğu halde yapılmadığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geçen hafta yolların yapımına başladıklarını açıklamıştı.Karaismailoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin ulaşım yolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yol ağına alındı. Biz de bugün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başladık" dedi.

Erhan Öztürk
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