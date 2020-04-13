Altın'dan yeni rekor
Gram altın 364 lira, çeyrek altın 521 lira ve Cumhuriyet altını 2.142 liradan işlem görüyor. Altının onsu ise 1.684,82 dolarda yer alıyor
|13 Nisan 2020 09:33
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Yatırımcının 'güvenli limanı' altın küresel piyasalardaki dalgalı seyre paralel yükselişini sürdürmeye devam ediyor.
Altının gram fiyatı, geçen hafta 366,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmesinin ardından yeni haftaya 364 lira seviyelerinde başladı.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 521 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.684,82 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.
Bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi bulunurken yurt dışında da ABD, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesiyle birlikte Hong Kong'ta piyasalar Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak.
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