Trabzon'da 1 mahalle karantinaya alındı
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir mahalle karantinaya alındı.
|13 Nisan 2020 09:35
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