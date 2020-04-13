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Trabzon'da 1 mahalle karantinaya alındı

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir mahalle karantinaya alındı.
 13 Nisan 2020 09:35
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Trabzon'da 1 mahalle karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nin, görülen yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Karantina uygulamasının bu gece saat 00.00'da başladığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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