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Dolar güne sakin başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 13 Nisan 2020 09:39
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Dolar güne sakin başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,75806,7590
Avro7,40007,4010
Sterlin8,42908,4710
ANKARA
ABD Doları6,72506,7750
Avro7,36107,4210
Sterlin8,36008,5100
Anadolu Ajansı
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