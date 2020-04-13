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Aile Bakanlığından Koronavirüse karşı tedbir kılavuzu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şantiyelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı.
 13 Nisan 2020 09:49
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Aile Bakanlığından Koronavirüse karşı tedbir kılavuzu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şantiyelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Genel Müdürlüğünce yayımlanan 19 maddelik kılavuz, şantiye çalışanlarının ve İSG profesyonellerinin dikkatine sunuldu.

"Şantiyelerde 19 Adımda Yeni Tip Koronavirüse Karşı Korunun" başlıklı kılavuzda, işverenin iş yerinde aldığı tedbirleri çalışanlara bildirmesi gerektiği belirtildi.

Kılavuzda, birden fazla işverenin bulunduğu şantiyelerde alınacak tedbirlerde işbirliği ve koordinasyona, işverenler arasında düzenli bilgi alışverişinin sağlanmasına özen gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

İşverenlerin dikkate alması gereken önlemler kılavuzda şu şekilde sıralandı:

"Mevcut acil durum planları ve risk değerlendirmeleri güncellenecek, çalışanlarda koronavirüs tespit edilmesi durumunda geliştirilecek eylem planında da yapılması gerekenlere yer verilecek.

Görevlendirilen çalışanlar ve sorumlulukları belirlenecek. Koordineli çalışma sürdürülmesi sağlanacak.

Çalışanların riskini en aza indirmek için gerekli tedbirler planlanacak.

Tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması aşamasında, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile çalışanların görüşleri dikkate alınacak.

Büyük çalışma ekipleri küçük birimlere ayrılacak, sosyal mesafe kuralı uygulanacak.

Faaliyetlerin en az sayıda çalışanla sürdürülebilmesine ilişkin çalışma planı oluşturulacak.

Çalışanların birbiriyle iletişiminin asgari düzeyde olması sağlanacak.

Çalışanların hayatının tehlikeye atılması doğru planlama ve uygun tedbirlerle engellenecek."

- Çalışanların ateşi düzenli ölçülecek

Çalışanların ateşinin sabah işe giriş, öğle arasında işe başlamadan önce ölçülmesi istenen kılavuzda, ateşi yüksek olanların iş yeri hekimine yönlendirilmesi, alınacak tedbirler hakkında çalışanların düzenli olarak bilgilendirilmesi gerektiği aktarıldı.

Kılavuzda şu ifadeler yer aldı:

"Hijyen kurallarının takibi sağlanacak. Zorunlu olmadıkça şantiyeye ziyaretçi girişi yasaklanacak. Toplantılar video konferans gibi yöntemlerle uzaktan gerçekleştirilecek. Çalışanların standartlara ve işe uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanması sağlanacak. Koronavirüs belirtisi olan çalışanlar maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılacak."

Şantiye alanlarındaki yemekhaneler ve dinlenme alanları ile ilgili önlemlere de değinilen kılavuzda, şu hususlara dikkat çekildi:

"Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe ihlallerini önleyici tedbirler alınmalı. Çalışanların dezenfektana, suya sabuna erişimi sağlanmalı. Düzenli havalandırma yapılmalı. Gıda ihtiyaçlarında hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Malzemelerin depolandığı alanlarda tedbirler alınmalı. Ülke genelindeki tedbirler ihlal edilmemeli."

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