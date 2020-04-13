1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüs tüketim alışkanlıklarını değiştirdi: Tıraş makinesi ve maya yok sattı

Salgında eve kapanan vatandaşlar mutfağa girince geçen hafta maya satışları yüzde 350 arttı. Online alışverişte ise en çok dizüstü bilgisayar, kulaklık ve tıraş makinesi alındı
 13 Nisan 2020 09:53
Yazdır
Virüs tüketim alışkanlıklarını değiştirdi: Tıraş makinesi ve maya yok sattı

Salgın vatandaşın tüketim alışkanlıklarını değiştirdi. Geçen hafta en çok maya, un ve toz şeker satışları artarken, maya satışları normale göre yüzde 350 yükseldi. Markete gelen yaş ve kuru mayalar anında tükendi. Berber ve kuaföre gidemeyen vatandaşlar, internette tıraş makinesi ile saç boyası satışlarını artırdı. Tıraş makinesi satışları yüzde 50'den fazla artış gösterdi, fiyatlar da yükseldi.

İşlerini evden yönetenler laptop, kulaklık ve akıllı telefon siparişini fırlattı. Mediamarkt CEO'su Yenal Gökyıldırım, kendi internet sitelerinden yapılan alışverişlerde yüzde 350, çağrı merkezinden yapılan satışlarda ise yüzde 443'lük artış yaşandığını söyledi.

En çok bilgisayar/tablet, TV, akıllı saat, bluetooth kulaklık ve aksesuvarlar ile elektrikli süpürge, derin dondurucu, buharlı ütü gibi ürünlerde artış gerçekleştiğini dile getiren Gökyıldırım, online eğitime geçilmesi ve insanların evden çalışmasıyla birlikte dizüstü bilgisayar satışlarında yüzde 1.017 artış gördüklerini kaydetti. Bluetooth kulaklıklarda artış yüzde 150'leri gördü. Bircom verilerine göre de ofis ve çağrı merkezi kulaklıklarında yüzde 40 artış yaşanırken, oyun kulaklıklarındaki, artış yüzde 20. Evde müzik dinleme talebi de kulaklık ve hoparlör satışlarını yüzde 23 oranında artırdı.

SÜPÜRGEDE REKOR

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, "Adet bazında tablette yüzde 130, notebooklarda yüzde 300, oyun monitörlerinde yüzde 1.000 seviyesinde büyüme var. Ev aletlerinde fırın, ütü ve su arıtmalı sürahiler cirosunu en çok artıran ürünler. Süpürge ürün grubu adette yüzde 500'ün üzerinde artışla başı çekti. Hava nemlendirici satışlarında da önemli bir artış var. Saç/sakal kesme makinesindeki büyüme ise yüzde 200'leri gördü. Tıraş makinesi ve saç şekillendirme ürünleri de ilgi görüyor" dedi. Goldmaster yetkilileri ise tıraş makinesi, tüy alıcı alet ve mutfak eşyası satşlarının yüzde 50 artığını kaydetti.

Nasa İletişim Üst Yöneticisi Mehmet Hayrettin Yılmaz ise özellikle Çin menşeli elektronik ürünlerin satış hacminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'ye varan oranda düşüş yaşandığı bilgisini verdi.

MASKE, ELDİVEN, DEZENFEKTAN KONUŞULDU

ADBA Analytics'in araştırmasına göre, sosyal medyada en çok konuşulan ürünler kolonya, maske, makarna, eldiven, tuvalet kağıdı ve dezenfektan oldu. 9-31 Mart arasında zincir marketlerle ilgili 204 bin içerik paylaşılırken, bu konuşmaların yüzde 21.5'i salgınla ilgili oldu. Bu kategoride çalışma saatleri, fırsat ürünleri, kolonya, maske, eldiven, makarna stoğu konuşuldu. Konuşmaların yüzde 46'sı negatif oldu.

DIŞARIDAN SICAK DEĞİL DONMUŞ GIDA

Evde geçirilen vakit artınca ev içi aktiviteler de ilgi çekmeye başladı. istegelsin'in verilerine göre, kutu oyunu satışlarında yüzde 1.033, oyun kartlarında ise 943 oranında artış oldu. Dondurulmuş vegan ürünlerinde yüzde 778, dondurulmuş pide ve lahmacunda ise yüzde 600'lük bir artış görüldü.

Pınar Çelik
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TRT EBA TV'den dersleri takip edemeyen 10 aileye televizyon desteği
13 Nisan 2020 11:17		 Virüs, kamuda çift maaş alanları yeniden düşündürmeli
13 Nisan 2020 10:57
Çatıdaki gençlere drone'lu polis anonsu
13 Nisan 2020 10:13		 Aile Bakanlığından Koronavirüse karşı tedbir kılavuzu
13 Nisan 2020 09:49
3 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı
13 Nisan 2020 09:35		 Sağlıkta bir gurur abidesi
13 Nisan 2020 09:22
'Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz'
13 Nisan 2020 08:54		 İstanbul'da toplu taşımada yeni kararlar başladı
13 Nisan 2020 08:51
Hiç yardım almamışlar için yeni program! İşte detaylar
13 Nisan 2020 08:35		 Kabine bugün yeni önlemleri ele alacak
13 Nisan 2020 08:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:18 - Isparta'da ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü11:17 - TRT EBA TV'den dersleri takip edemeyen 10 aileye televizyon desteği11:16 - İstanbul'da sokağa çıkma yasağında ekmek dağıtımı sorunsuz yapıldı11:14 - Yarışmadaki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu11:08 - Kahramanmaraş'ta tarım makinesine kapılan çocuk öldü11:07 - 'MEB, EBA TV'de kaynaştırma öğrencilerine özel içerik yayımlayacak'11:07 - Numan Kurtulmuş'tan salgına karşı küresel dayanışma çağrısı11:06 - Dünyada Kovid-19 kısıtlamalarından 2,7 milyar çalışan etkileniyor11:04 - 'Koronavirüs gebelik sürecinde bebeğe bulaşmıyor'10:57 - Virüs, kamuda çift maaş alanları yeniden düşündürmeli
10:54 - İHA, Süleyman Soylu haberini geri çekip, özür diledi10:36 - Giresun'da otomobil dereye devrildi: 1 ölü10:34 - Samsun'da gençlerden evde kalanlara 'bilgi yarışması'10:31 - Kore Savaşı kahramanı emekli Yüzbaşı Kamil Celkan vefat etti10:20 - Sanayi üretimi yıllık yüzde 7.5 arttı10:16 - Borsa güne düşüşle başladı10:13 - Çatıdaki gençlere drone'lu polis anonsu10:04 - KPSS puanlarının bir kez kullanımına dair düzenleme yapılmalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sokağa çıkma yasağındaki hatalardan dolayı, istifa etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İHA, Süleyman Soylu haberini geri çekip, özür diledi
İstifa kararı öncesi Erdoğan ile Soylu arasındaki diyalog
Korona korkusuyla, sürekli çamaşır suyuyla temizlik, ölüm getirdi
Altın'dan yeni rekor... Çeyrek altın 600 lirayı aştı
KPSS puanlarının bir kez kullanımına dair düzenleme yapılmalı
Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu açıklaması
Hekimoğlu dizisi, yeni bölüm yayın akışından kaldırıldı
Süleyman Soylu'ya destek alkışları
Bahçeli: İstifanın kabul edilmemesinden mutluyuz
Özel okulda ücret tartışması, veliler ne yapmalı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
35 yaşındaki eczacı ismail durmuş'un corona virüsünden ölmesi 1
Süleyman soylu'nun istifa etmesi 3
saç yıkarken su kesilmesi 1
fırın kuyruğunda çıkan kavga 2
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 2
ermenistan'ın türkiye'den tıbbi malzeme istemesi 2
yozgat 4
Sürekli siren sesleri duymak 3
didem arslan'ın ispark çalışanına saldırması 3
Soylu'nun istifasinin kabul edilmemesi 2
SON İLANLAR
Karabük Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam