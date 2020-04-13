İHA, Süleyman Soylu haberini geri çekip, özür diledi
|13 Nisan 2020 10:54
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İhlas Haber Ajansı, Dün akşam saatlerinde görevinden istifa eden ve istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah milletimize, bizi mahcup etmesin" dediğini abonelerine servis etmişti. Ajans, yaptığı yeni açıklama ile haberi çekip abonelerinden özür diledi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberi geri çektiğine dair açıklaması
Bakan Soylu'dan ilk açıklama: "Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz"' başlıklı haberimiz kaynağından iptal edilmiştir. Düzeltir abonelerimizden özür dileriz
İhlas Haber Ajansı'nın sabah saatlerinde abonelerine geçtiği haber
Bakan Soylu'dan ilk açıklama: 'Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz' Dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi.
Bakan Soylu görevine kaldığı yerden devam ediyor. Yaşanılanlar sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, "Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah'a emanet olun" dedi.
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