Çatıdaki gençlere drone'lu polis anonsu
|13 Nisan 2020 10:13
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Çatıdaki gençlere dronela polis anonsu: "Çatıda ne işiniz var? Sosyal mesafeye de uymamışsınız"
Çatıya çıkan çocuklar polis drone u karşılarında görünce şaşkına döndü
İSTANBUL - Sultanbeyli'de çatıya çıkan gençler, devriye ekipleri tarafından dronela uyarıldı. Polis, gençlere, "Ne işiniz var çatıda? İnin aşağı!" anonsu yaptı.Gençler de polisin uyarısı sonrası aşağıya indi.
Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesinde dronelu uygulama yaptı. Çatıdaki gençleri fark eden polis, çatıya yükselttiği dronela gençlere uyarı anonsu yaptı.
"Polisler burada da rahat bırakmıyor"
Polis anonsta, "Gençler şu an konuşan polis dronu. Çatıda ne işiniz var? Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hem sosyal mesafeye de uymamışsınız. Çabuk aşağı inin!" şeklinde uyarı yaptı. Bunun üzerine çatıdan inen gençler, "Polisler burada da rahat bırakmıyor." şeklinde serzenişte bulundu. Ardından çocuklar aşağıya indi.
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