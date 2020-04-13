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Sanayi üretimi yıllık yüzde 7.5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 7.5 arttı.
 13 Nisan 2020 10:20
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Sanayi üretimi yıllık yüzde 7.5 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7, imalat sanayi sektörü endeksi %8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,4 arttı.

Sanayi üretimi aylık %1,2 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 arttı.

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