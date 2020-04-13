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Kore Savaşı kahramanı emekli Yüzbaşı Kamil Celkan vefat etti

Kore Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla Cumhurbaşkanlığınca takdirname verilen emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan, İzmir'de kaldığı huzurevinde 97 yaşında vefat etti
 13 Nisan 2020 10:31
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Kore Savaşı kahramanı emekli Yüzbaşı Kamil Celkan vefat etti

Kore Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla Cumhurbaşkanlığınca takdirname verilen emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan, İzmir'de kaldığı huzurevinde 97 yaşında vefat etti.

Celkan, 1923 yılında Kilis'te dünyaya geldi. İlkokulu bitirmesinin ardından eğitim hayatına İstanbul'da devam etti.

Kabataş Erkek Lisesi 2. sınıfta okurken okullarına askerlik mesleğini tanıtmak için gelen subaylardan etkilenen Celkan, eğitim hayatına Kuleli Askeri Lisesinde devam etme kararı aldı.

Kara Harp Okulunu dereceyle tamamlayan Celkan, kıta görevlerinin ardından Çankırı'da ilk kez açılan komando kursuna katıldı.

Kursu birincilikle bitiren Celkan, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde özel olarak seçilen grup ile İngiltere'de 3 aylık gayrinizami harp eğitimi aldı.

Celkan, Türkiye'nin Kore Savaşı'na birlik göndereceğini öğrenmesinin ardından gönüllü başvuruda bulundu.

Aldığı eğitimler ve öğrendiği yabancı diller sayesinde Celkan, 1. Kore Türk Tugayı'nda yüzbaşı olarak göreve başladı.

Katıldığı savaşta askeri başarılara imza atan Celkan, dünya askeri tarihine geçen meşhur Kumyangjang-ni Muharebesi'nin en kritik anlarından birinde komuta ettiği 5. bölük ile muazzam bir taarruz yaparak düşman mevzilerinin ele geçirilmesinde büyük rol oynadı.

Bu başarının ardından Türk Tugayı, ABD Senatosu'nun sadece olağanüstü koşullarda verdiği Mümtaz Birlik Nişanı (Distinguished Service Cross) ile ödüllendirildi.

Celkan'a Kore Savaşı'nda gösterdiği başarılar dolayısıyla dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından takdir belgesi verildi.

Savaş devam ederken 10 gün izin alarak gittiği Japonya'da Kazan Türkü Nuriye Celkan ile tanışıp evlenen Kamil Celkan, Türkiye'ye dönmesinden kısa süre sonra kıdemli yüzbaşı rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrıldı.

Türkiye Zirai Donatım Kurumunda çalışmaya başlayan Celkan, 1977 yılında emekli olmasının ardından eşi ve iki çocuğuyla İzmir'e yerleşti.

Celkan'ın hayatı, Dr. Ali Denizli tarafından "Kore Gazisi Kilisli Yüzbaşı Kamil Celkan'ın Hayatı ve Kahramanlıkları 1950-1951" isimli kitaba konu edildi.

- Kilis'te defnedilecek

Eşini 3 yıl önce kaybetmesinin ardından yaşamını Urla'daki huzurevinde sürdüren Kamil Celkan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle dün vefat etti.

Celkan'ın cenazesi, vasiyeti üzerine eşinin kabrinin yanına defnedilmesi için doğum yeri Kilis'e götürüldü.

Kamil Celkan'ın oğlu Adnan Celkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasını kaybetmeleri nedeniyle aile olarak derin üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Babasının çok başarılı bir asker olduğunu dile getiren Celkan, "Kore Savaşı'ndaki başarıları nedeniyle hem Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı hem de ABD yönetimi tarafından takdirnameler verildi. O, kahraman bir Türk askeriydi. Askerlik mesleğini hep çok sevdi." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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