Samsun'da gençlerden evde kalanlara 'bilgi yarışması'
|13 Nisan 2020 10:34
|Yazdır
Samsun'un Atakum ilçesinde gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evlerinde kalan vatandaşlara etkinlik olması için bilgi yarışması düzenledi.
Yeni Mahalle mevkisinde, müzikle uğraşan ve koronavirüs önlemi nedeni ile evde vakit geçiren bir grup genç, bu kez komşuları için bilgi yarışması düzenledi.
Gençlerin bilgi yarışması, çevre binalardan ilgi gördü. Yirmi sorunun sorulduğu bilgi yarışmasına bina sakinleri sosyal medya grupları vasıtasıyla katılarak soruları cevaplamaya çalıştı.
Enes Gevrekçi ve Çağrı Dede, koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara moral vermek ve farklı bir aktivite olması için bilgi yarışması düzenlediklerini belirtti.
En fazla soruyu doğru cevaplayan iki aileye hediye verileceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'da sokağa çıkma yasağında ekmek dağıtımı sorunsuz yapıldı
13 Nisan 2020 11:16
|Yarışmadaki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
13 Nisan 2020 11:14
|'Koronavirüs gebelik sürecinde bebeğe bulaşmıyor'
13 Nisan 2020 11:04
|Kore Savaşı kahramanı emekli Yüzbaşı Kamil Celkan vefat etti
13 Nisan 2020 10:31
|Sokağa çıkmayan 63 milyona teşekkürler
13 Nisan 2020 09:19
|Rize'de bir vatandaş, Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
13 Nisan 2020 08:17
|'Önceliğimiz ev dışı izolasyon olmalı'
13 Nisan 2020 08:04
|Ülke genelinde yağış beklenmiyor - Haritalı
13 Nisan 2020 06:36
|Sokağa çıkma yasağında düğün ihbarına giden polise vatandaşlardan kutlama sürprizi
13 Nisan 2020 03:42
|Kayseri bazı toplu taşıma sürücülerinin kovid-19 testi pozitif çıktı
13 Nisan 2020 02:15