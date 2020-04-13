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Giresun'da otomobil dereye devrildi: 1 ölü
Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
|13 Nisan 2020 10:36
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