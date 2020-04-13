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'Koronavirüs gebelik sürecinde bebeğe bulaşmıyor'

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony: Koronavirüsün gebelik süresince bebeğe bulaşmadığı bugüne kadar yapılan tıbbi gözlemler sonucu belirlendi. Doğum sonrası için anne sütü de bulaşıcılık tehdidi taşımıyor
 13 Nisan 2020 11:04
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'Koronavirüs gebelik sürecinde bebeğe bulaşmıyor'

- Alerji ve İmmünoloji alanındaki çalışmalarıyla bilenen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, tüm dünya için tehdit olmaya devam eden yeni tip koronavirüsün (Kovid-1) gebelik sürecinde bebeğe bulaşmadığını söyledi.

Doç. Dr. Antony, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle anne ve anne adaylarının endişe duyduğunu belirterek, "Koronavirüsün gebelik süresince bebeğe bulaşmadığı bugüne kadar yapılan tıbbi gözlemler sonucu belirlendi. Doğum sonrası için anne sütü de bulaşıcılık tehdidi taşımıyor. " dedi.

Koronavirüs vakalarının yaşanmaya başlandığı 1 Ocak 2020 tarihinden günümüze kadar gerçekleşen klinik araştırmaları incelediğini, bu araştırmalarda koronavirüsün anne karnı içerisindeki amniyotik sıvıdan bebeğe bulaşmadığının gözlendiğini anlatan Antony, şöyle devam etti:

"1 Ocak 2020 ve 8 Şubat 2020 tarihleri arasında Çin'de bulunan Tongi Hastanesi'ne başvuran koronavirüs taşıyıcısı 7 hamile kadına hastalık bulguları başladıktan sonraki üç gün içerisinde sezaryen yapıldı. Bütün gebelikler başarıyla sonuçlandırıldı ve yenidoğanlar dünyaya sağlıklı olarak gözlerini açtı. Yalnızca bir bebekte 36 saat sonra yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Geç dönem gebelikte yakalanılan koronavirüs enfeksiyonunun ne anneleri ne de yenidoğan bebekleri olumsuz yönde etkilemediğini söyleyebiliriz."

- "Plesanta testlerinde koronavirüse rastlanmamıştır"

Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, Çin'in çeşitli hastanelerinde 38 hamile kadın vakasıyla gerçekleştirilen çalışmayı da incelediğini dile getirerek, "Koronavirüs tespit edilen 38 hamile kadında ve bebeklerindeki klinik ve laboratuvar bulgularını inceleyen bilim insanları, Kovid-19'un daha önceki koronavirüs salgınlarına kıyasla (SARS-MERS) hiçbir hamile kadının hayatını kaybetmediğini gözler önüne seriyor. Yine bu araştırmada hiçbir yenidoğanda gebelik boyunca anneden bebeğe Kovid-19 enfeksiyonunun geçtiği tespit edilmemiştir. Yenidoğanlara yapılan bütün koronavirüs testleri negatif çıktığı gibi, plesantaya (eş) yapılan testlerde de koronavirüse rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Antony, mevcut bulgulara bakarak geç dönem gebelikte Kovid-19 enfeksiyonu geçiren annelerin, anne karınlarındaki bebeklerine koronavirüs bulaştırmadığı sonucuna ulaşabileceğini söyledi.

-"Erken dönem gebeliğe dair henüz bir veri yok"

Bugüne kadar yapılan klinik gözlem çalışmalarının geç dönem gebelikleri incelediğini belirten Antony, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapılan çalışmalarından geç dönem gebeliklerde amniyotik sıvıdan ya da anne sütünden koronavirüs bulaşmadığını biliyoruz. Yapılan araştırmalarda yalnızca iki yenidoğanda yapılan testler pozitif çıktı. İki bebekte de virüsün anne karnından bulaştığına dair kesin bir kanıt yok ama test pozitiflikleri erken dönemde tespit edildiği için şüphe oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu iki vaka hariç doğuma yakın geç dönemde yenidoğan testleri hep negatif çıktı. Tüm bu araştırmalarda vurgulamamız gereken çalışmaların doğuma yakın geç dönem (3. Trimester) gebeliklerde gerçekleştirildiğidir. Daha erken dönemdeki (1. ve 2. Trimester) anneler, enfekte olduğunda virüsün yol açacağı etkiler gözlemlenebilecektir. Şimdilik erken dönem gebelikte koronavirüsün neden olacağını sorunları bilememekteyiz. Erken dönem gebeliğe dair henüz bir veri yok."
Anadolu Ajansı
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