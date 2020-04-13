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İstanbul'da sokağa çıkma yasağında ekmek dağıtımı sorunsuz yapıldı

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin: İstabul'da sokağa çıkma yasağı süresince hiçbir sorun yaşanmadan ekmek dağıtımı yapıldı
 13 Nisan 2020 11:16
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İstanbul'da sokağa çıkma yasağında ekmek dağıtımı sorunsuz yapıldı

- İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstabul'da sokağa çıkma yasağının ilan edildiği iki gün boyunca hiçbir sorun yaşanmadan ekmek dağıtımının yapıldığını söyledi.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve dün gece yarısı yasağın bittiğini belirtti.

Yaşanan süreçle ilgili İstanbul Valiliği'nin kendilerine verdiği tüm tedbirleri önceden aldıklarını anlatan Çetin, "Hem mağazalarımızda hem de araçlarımızla sokaklarda vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladık ve hizmeti kapılarına kadar götürdük." dedi.

Çetin, "İstabul'da sokağa çıkma yasağı süresince hiçbir sorun yaşanmadan ekmek dağıtımı yapıldı" diyerek şöyle devam etti:"

"Bu 2 günde hiç kimse ekmek bulamama gibi bir durum yaşamadı. İstanbul'da yasak boyunca bir vatandaşımız bile ekmeksiz kalmadı. Çünkü biz tedbirlerimizi almıştık. Önceden ham madde tedariği yapmıştık. Bundan dolayı halkımıza hizmet noktasında sıkıntı yaşatmadık. Bu 2 günde süreci de yakından takip ettik. İstanbullunun ekmeksiz kalmaması için her şeyi yaptık. İlçe kaymakamlarımızla ve Vefa Sosyal Destek grubuyla da sürekli görüştük. Yaşanan bir sıkıntıya anında müdahale ettik. Bunda sonra gelebilecek her türlü sokağa çıkma yasağına fırıncılar olarak hazırlıklıyız."

Sokağa çıkma yasağı yaşandığı sürede ekmek satışlarında artış yaşanmadığını aktaran Çetin, insanın günlük tüketeceği ekmek miktarının belli olduğunu belirterek, "Hiçbir insanın fazladan ekmek talebi olmadı. Cuma günü yasak açıklandığında bir panik havası yaşandı ama sonra bakanlığın açıklamasından panik havası hemen gitti. Bu dönemde 3 günde satılan ekmeğin bir günde satılması gibi bir durum söz konusu olmadı. Bu 2 günde tüketimde artma veya azalma gibi söz konusu değil." diye konuştu.

Sokağa çıkma yasağı süresince fırıncıların 24 saat fedakarlık yaparak çalıştıklarını vurgulayan Çetin, bu süreçte hizmet veren tüm fırıncılara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı
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