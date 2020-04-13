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Öğretmen çift evlerinde sağlıkçılar için siperlik üretiyor

Adana'da Kovid-19'la mücadeleye destek olmak isteyen öğretmen çift, yüz koruyucu siperlik üretimi için evlerinin bir odasını atölyeye dönüştürdü- Teknoloji tasarım öğretmeni Ercan Bergüzel:- "Sağlık çalışanlarına destek olmak için severek çalışıyoruz"- Fen bilgisi öğretmeni Gamze Bergüzel:- "Çok zor günler geçiriyoruz. Sağlık çalışanlarımız şu an en zor cephede savaşıyor. İnşallah onların ihtiyacını giderdiğimiz zaman biz de mutlu olacağımıza inanıyoruz"
 13 Nisan 2020 11:18
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Öğretmen çift evlerinde sağlıkçılar için siperlik üretiyor

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da öğretmen çift, atölyeye dönüştürdükleri evlerinin bir odasında yüz koruyucu siperlik üreterek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına destek oluyor.

Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde teknoloji tasarım öğretmeni Ercan Bergüzel ve fen bilgisi öğretmeni eşi Gamze Bergüzel, uzaktan eğitim sürecinde sağlık çalışanlarının Kovid-19'la mücadelesine katkı sunmak istedi.

Okuldaki 3D yazıcıyı evlerine getiren Bergüzel çifti, burada yüz koruyucu siperlik üretmek için odalarının birini atölyeye dönüştürdü.

Evlerinde yaklaşık 2 haftadır çalışan ve günde ortalama 7 siperlik üreten çift, bunları kentteki çeşitli hastanelere teslim etti.

- "Severek çalışıyoruz"

Ercan Bergüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarındaki 3D yazıcıyı okul yönetiminin bilgisi ve izniyle evlerine taşıdıklarını, odalarından birini de siperlik üretebilecekleri hale getirdiklerini söyledi.

Bu sayede, eşinin bilgisayarda tasarladığı yüz koruyucu siperliği 3D yazıcıdan yaklaşık 2,5 saatte çıkartarak sağlık çalışanlarının kullanabilmesi için hazır hale getirdiklerini anlatan Bergüzel, bunları hastanelere teslim ettiklerini aktardı.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19'la mücadelede fedakarca görev yaptığını ifade eden Bergüzel, "Amacımız yaptığımız ürünleri en yakın sağlık kuruluşuna teslim etmekti. Bunu okul idaresi sosyal medyada paylaşınca biz bir yere gitmeden talep gelmeye başladı. Sağlık çalışanlarına destek olmak için severek çalışıyoruz." diye konuştu.

Ercan Bergüzel, günde 7 siperlik üretebildiklerini ve bunları ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına verdiklerini dile getirdi.

Fen bilgisi öğretmeni Gamze Bergüzel de keyif alarak sağlık çalışanları için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Yaklaşık iki haftadan bu yana siperlik ürettiklerini söyleyen Bergüzel, "Çok zor günler geçiriyoruz. Sağlık çalışanlarımız şu an en zor cephede savaşıyor. İnşallah onların ihtiyacını giderdiğimiz zaman biz de mutlu olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Gamze Bergüzel, sabahın ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar siperlik üretim çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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