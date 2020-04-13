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Numan Kurtulmuş'tan salgına karşı küresel dayanışma çağrısı

"Küresel bir dayanışma ruhu inşa edilmeden ne bu salgını ne de bu salgının siyasi, ekonomik ve sosyal sonuçlarını kolay aşamayız. Bugünlerde herkesin ortak kanaati; artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağıdır"
 13 Nisan 2020 11:07
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Numan Kurtulmuş'tan salgına karşı küresel dayanışma çağrısı

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, küresel bir dayanışma ruhu inşa edilmeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da bu salgının siyasi, ekonomik ve sosyal sonuçlarının da kolay aşılamayacağını belirterek, "Bugünlerde herkesin ortak kanaati; artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağıdır." dedi.

Kurtulmuş, AA muhabirine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın insanlık tarihinin önemli kırılma noktalarından bir zaman dilimi yaşadığını ve tüm insanlığın zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Kurtulmuş, süper güç oldukları varsayılan devletlerin bile bu zor günleri tek başlarına aşamayacaklarının farkında olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, "Küresel bir dayanışma ruhu inşa edilmeden ne bu salgını ne de bu salgının siyasi, ekonomik ve sosyal sonuçlarını kolay aşamayız. Bugünlerde herkesin ortak kanaati; artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağıdır." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı vaktinde aldıkları tedbirlerle çoğu ülkeye göre çok daha başarılı bir mücadele sürdürdüklerini belirten Kurtulmuş, virüsün Türkiye'ye girişini ve yayılmasını önemli ölçüde geciktirdiklerini söyledi.

Tüm önlemlere rağmen çok sayıda vatandaşın hastalığa yakalandığını, bu vatandaşlardan bir kısmının tedavisinin devam ettiğini, bir kısmının da iyileşerek taburcu olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, "Bugün, yaşadığımız bu salgın hastalık karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimizin tüm kurumlarının ortaya koydukları etkin ve fedakar uygulamalarla en kısa sürede bu pandemiye karşı mücadelemizi kazanacağız." ifadesini kullandı.

- "Yardımlarımız insani dayanışma esaslı dış politikanın bir sonucudur"

Türkiye'nin diğer ülkelere yaptığı tıbbi ekipman yardımlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak koronavirüsle mücadelemizi sürdürürken komşularımıza ve bizden yardım isteyen ülkelere de dost elimizi uzatmayı bir insanlık vazifesi olarak görüyor ve bu konuda ön yargısız bir şekilde davranıyoruz.

Balkan coğrafyasına, İtalya'ya, İspanya'ya, İngiltere'ye ve diğer ülkelere gönderdiğimiz yardımlar Türkiye'nin sahip olduğu köklü tarihin, büyük medeniyet mirasının ve sürdürmüş olduğu insani dayanışma esaslı dış politikanın bir sonucudur. Böylesi zor bir zamanda yaptığımız yardımlar güçlü ve büyük Türkiye'nin tüm insanlığın hayrına olduğunun da bir göstergesidir.

Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası kurumların çaresiz kaldığı, çözüm üretemediği bu yeni ve zorlu dönemde Türkiye olarak yardımlaşma, dayanışma, adalet, merhamet, iyilik, kuşatıcılık ilkeleri üzerinde şekillenecek, tüm insanların yeryüzünün zenginliklerinden yeterince istifade edebildiği, yeni ve adil bir dünya kurma mücadelesinde öncü olacağız."
Anadolu Ajansı
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