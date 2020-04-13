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TRT EBA TV'den dersleri takip edemeyen 10 aileye televizyon desteği

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde evlerinde televizyonları olmadığı için TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen 10 aileye televizyon hediye edildi.
 13 Nisan 2020 11:17
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TRT EBA TV'den dersleri takip edemeyen 10 aileye televizyon desteği

Çukurca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle merkez ve köylerde evlerinde televizyon olmadığı için uzaktan eğitim programına katılamayan öğrencilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Ensar Dündar'ın talimatıyla yapılan araştırmada çocukları dersleri takip edemeyen 10 aileye televizyon hediye edildi.

Evleri dolaşarak ailelerle sohbet eden, sıkıntılarını dinleyen Dündar, televizyonların kurulumunu yaptırarak çocukların dersleri takip etmelerini sağladı.

Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimin her zaman en öncelikli konularından biri olduğunu söyledi.

Uzaktan eğitim döneminde öğrencilerin TRT EBA TV'den verilen derslerden geri kalmasını istemediklerini belirten Dündar, şöyle konuştu:

"10 aileye televizyon hediye ederek yaklaşık 30 öğrencinin derslerini takip etmelerini sağladık. Bundan sonra da elimizden gelen desteği sunacağız. Bu süreçte ilçe merkezinde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere de gıda yardımında bulunduk. Bunun yanında yardım hattı kurarak 65 yaş üstü ve dışarı çıkamayanların da ihtiyaçlarını karşıladık. Bu zorlu günlerde Çukurca Belediyesi olarak üstümüze düşen her şeyi yapıyoruz. İnsanların evden çıkmamalarını istiyoruz. Biz her zaman ihtiyaçların karşılanması için ekiplerimizi hazır bekletiyoruz. Bu hastalıktan kurtulmanın en önemli yolu temastan kaçınmamız."

Anadolu Ajansı
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