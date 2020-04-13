FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 27 yıla kadar hapis istemi
|13 Nisan 2020 11:35
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Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski komiser yardımcısı hakkında, "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Cumhuriyet savcısı, 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı iddia edilen ve meslekten ihraç edilen tutuksuz G.D. hakkındaki soruşturmayı tamamladı.
G.D. için "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, örgütün yapısı ile ilgili toplanan bilgi ve belgelere de yer verilerek, G.D'nin veri inceleme raporunda FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A5" kodu ile derecelendirildiği, 2009 yılındaki sınavda gerçek başarısının üzerinde performans gösterip komiser yardımcılığına terfi ettiği aktarıldı.
G.D'nin yeni görevinde, görev yollukları, maaş farkları ve emniyet hizmeti tazminatları almak suretiyle kamuyu zararı uğrattığı belirtilen iddianamede, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını FETÖ/PDY'nin faaliyetleri çerçevesinde işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.
Hakkındaki suçlamaları reddeden G.D'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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