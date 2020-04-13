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YÖK'ten eczacılık ve diş hekimliği öğrencilerine staj kolaylığı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: (Staj) Diş hekimliği programlarında uygun zamanda sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapılabilecek. Eczacılık programlarında ise sağlık birimleri ile serbest eczanelerde uygun zamanda uygulama eğitimlerini koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla tamamlayabilecekler
 13 Nisan 2020 11:41
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YÖK'ten eczacılık ve diş hekimliği öğrencilerine staj kolaylığı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, küresel salgının yaşattığı güçlükler nedeniyle diş hekimliği ve eczacılık programlarından mezun aşamasında olan öğrencilerin uygulama eğitimleriyle (staj) ilgili alınan yeni kararların üniversitelere bildirildiğini açıkladı.

Saraç, Twitter hesabından, Kovid-19 salgını nedeniyle diş hekimliği ve eczacılık öğrencilerinin stajlarına ilişkin alınan kararları şöyle anlattı:

"Alınmış olan daha önceki staj/uygulama süreleri ve kalan uygulama süresinin az olması dikkate alınarak, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, diş hekimliği programlarında yaz dönemi de dahil uygun zamanda sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri; eczacılık programlarında ise sağlık birimleri ile serbest eczanelerde yaz dönemi de dahil uygun zamanda staj/uygulama eğitimlerini koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüş ve bu karar yükseköğretim kurumlarına iletilmiştir."

YÖK Başkanı Saraç, kararın öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı
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