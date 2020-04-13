Kayseri'de iki bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Kayseri'de iki binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı
|13 Nisan 2020 11:49
|Yazdır
Kayseri'de iki binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Talas ilçesinde 14 katlı bir apartmanın görevlisi ile eşi ve çocuğunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
Merkez Melikgazi ilçesinde de 8 katlı apartmanda iki kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle burada da 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Karar üzerine binaların çeveresinde polis önlem aldı, belediye ekipleri de bina içi ve dışı ile bu bölgelerdeki sokakları dezenfekte etti.
Her iki apartmanın sakinlerinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|PTT, maaş ve yardım ödemeleri kapsamında 8,4 milyon işlem gerçekleştirdi
13 Nisan 2020 12:53
|İspanya'da virüsten ölen sayısı son 24 saatte 517 artarak
13 Nisan 2020 12:39
|Esenler'de fırıncıların kavgasına 31 bin 800 lira ceza
13 Nisan 2020 12:11
|Maltepe'de 21 fazla yolculu minibüsün sürücüsü: Millet zorla biniyor
13 Nisan 2020 11:43
|1000 TL nakit yardım almayanlar için yeni program! İşte detaylar
13 Nisan 2020 11:34
|TRT EBA TV'den dersleri takip edemeyen 10 aileye televizyon desteği
13 Nisan 2020 11:17
|Virüs, kamuda çift maaş alanları yeniden düşündürmeli
13 Nisan 2020 10:57
|Çatıdaki gençlere drone'lu polis anonsu
13 Nisan 2020 10:13
|Virüs tüketim alışkanlıklarını değiştirdi: Tıraş makinesi ve maya yok sattı
13 Nisan 2020 09:53
|Aile Bakanlığından Koronavirüse karşı tedbir kılavuzu
13 Nisan 2020 09:49