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BTP Genel Başkanı Haydar Baş Virüse yakalandı

BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüse yakalandı
 13 Nisan 2020 12:00
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BTP Genel Başkanı Haydar Baş Virüse yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, kamuoyunun tanıdık isimlerine de bulaşmaya devam ediyor. Koronavirüs, futbol ve magazin camiasından sonra şimdi de siyasete bulaştı. BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişi koronavirüse yakalandı.

Yaşadıkları mahalle karantinaya alındı

Sabah saatlerinde Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı duyurulmuştu. O karantinanın nedeni Haydar Baş çıktı.

Koronavirüsten kaçmıştı ama kurtulamadı

Salgın yüzünden bir süredir memleketi Trabzon'da, Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde bulunan BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Özel hastanede tedavi görüyor

Haydar Baş ve ailesinin, koronavirüs nedeniyle Akçaabat'taki özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

DHA
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