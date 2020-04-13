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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 13 Nisan 2020 12:13
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,75406,7550
Avro7,38407,3850
Sterlin8,43808,4800
ANKARA
ABD Doları6,74506,7950
Avro7,37007,4300
Sterlin8,32908,5440
Anadolu Ajansı
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