İspanya'da virüsten ölen sayısı son 24 saatte 517 artarak
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a çıktı.
|13 Nisan 2020 12:39
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