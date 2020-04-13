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Vakko'dan Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışı

Milli Dayanışma Kampanyası'nın ilk günlerinden itibaren Vakko Üretim Merkezi'ni maske üretimine tahsis eden şirket, desteğini yeni bir maske üretim teknolojisine geçerek sürdürüyor
 13 Nisan 2020 12:41
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Vakko'dan Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışı

Vakko, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tam otomatik makineler ile sterilize koşullarda üretilen 3 milyon adet maskeyi Sağlık Bakanlığı'na teslim etmeye hazırlanıyor.

Vakko'dan yapılan açıklamaya göre, Milli Dayanışma Kampanyası'nın ilk günlerinden itibaren Vakko Üretim Merkezi'ni maske üretimine tahsis eden şirket, desteğini yeni bir maske üretim teknolojisine geçerek sürdürüyor.

Bu yatırımla birlikte Vakko, salgınla mücadele seferberliğine, tamamen strelize koşullarda üretilen ve paketlenen 3 milyon adet daha maske bağışlayacak.

Vakko Yönetimi tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyada devam eden bu eşi benzeri görülmemiş salgınla mücadele etmek için gece gündüz mesai yapan sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını gözetmek ve karşılamak öncelikli görevimiz. Türkiye'nin salgınla mücadelesi kapsamında başlatılan seferberliğe katkıda bulunmaya, ihtiyaçlar doğrultusunda biz de mevcut kaynaklarımızı artırarak devam ediyoruz. Maske üretim sürecinde görev alan tüm personel için en yüksek sağlık koruma önlemleri alındı.

Ayrıca, kullanılan materyaller ilgili makamlar tarafından onaylanan kıstaslara uygun şekilde üretiliyor. Vakko Üretim Merkezi'nde kurulum süreçleri tamamlanarak önümüzdeki hafta itibariyle faaliyete geçecek olan yeni makineler, Sağlık Bakanlığımıza teslim edilmek üzere 3 milyon maske daha üretecek. Bu süreçte büyük özveriyle sahada emek veren tüm çalışanlarımızla gurur duyuyor ve sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."
Anadolu Ajansı
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