Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 368,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.445,00 lira oldu.
|13 Nisan 2020 12:42
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İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 368,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.445,00 lira oldu.
Altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|363,30
|363,50
|367,80
|368,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.394,00
|2.415,00
|2.424,00
|2.445,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|331,30
|335,30
|335,00
|339,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.340,00
|2.360,00
|2.369,00
|2.389,00
|Yarım Ziynet
|1.170,00
|1.180,00
|1.185,00
|1.195,00
|Çeyrek Ziynet
|585,00
|590,00
|592,00
|597,00
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