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Osmaniye'de baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde arkadaşlarıyla balık avına çıktığı kayığın devrilmesi sonucu baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu.
 13 Nisan 2020 12:44
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Osmaniye'de baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu

Kadirli ilçesi Bahadırlı köyünde, dün iki arkadaşıyla balık tutmak için Arslantaş Baraj Gölü'nde açılan ve bindikleri kayığın devrilmesi sonucu suda kaybolan Mustafa Sarıdal'ı (18) arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Adana'dan sevk edilen su altı polisleri, yaptıkları çalışmada Sarıdal'ın cesedini kayığın devrildiği bölgenin yakınlarında bularak sudan çıkardı.

Sarıdal'ın cesedi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dün, Mustafa Sarıdal iki arkadaşıyla balık tutmak için kayıkla Arslantaş Baraj Gölü'nde açılmış, bindikleri kayığın devrilmesi sonucu göle düşen 3 kişiden ikisi kendi çabasıyla sudan çıkarken, Sarıdal gözden kaybolmuştu. AFAD, itfaiye ve su altı polislerinin arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verilmişti.
Anadolu Ajansı
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