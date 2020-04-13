Meteorolojiden iki ile sağanak uyarısı

İŞTE YILIN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,62 artarak 124 bin 403 adet oldu. 2019 yılı üç aylık dönemde 88 bin 469 adet toplam pazar gerçekleşmişti.