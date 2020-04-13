Meteorolojiden iki ile sağanak uyarısı
Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor
|13 Nisan 2020 13:08
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Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin doğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
Akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Rüzgarın, Marmara'da güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
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