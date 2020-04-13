Borsa günün ilk yarısında yükseldi
|13 Nisan 2020 13:20
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 artışla 96.875,77 puana çıktı.
Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 404,80 puan artarak 96.875,77 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,65 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,51 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,70 ile ulaştırma, en çok gerileyen bankacılık oldu.
Analistler, bugün Avrupa'da pay piyasalarının Paskalya tatili nedeniyle kapalı olduğunu, koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.
Öğleden sonra, veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 100.000 puanın gündeme gelebileceğini bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın ne kadar?
13 Nisan 2020 12:42
|Gün ortası döviz fiyatları
13 Nisan 2020 12:13
|Borsa güne düşüşle başladı
13 Nisan 2020 10:16
|Dolar güne sakin başladı
13 Nisan 2020 09:39
|Altın'dan yeni rekor... Çeyrek altın 600 lirayı aştı
13 Nisan 2020 09:33
|Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
10 Nisan 2020 18:29
|Borsa günü yükselişle tamamladı
10 Nisan 2020 18:19
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
10 Nisan 2020 17:44
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
10 Nisan 2020 17:20
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
10 Nisan 2020 13:22