1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Kızılay'dan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, "Ekmek almak için dışarı çıkan tüm bağışçılarımızı ve sağlıklı her bir vatandaşımızı kan vermeye çağırıyoruz." dedi
 13 Nisan 2020 13:35
Yazdır
Türk Kızılay'dan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, "Ekmek almak için dışarı çıkan tüm bağışçılarımızı ve sağlıklı her bir vatandaşımızı kan vermeye çağırıyoruz." dedi.

Kısacık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan bağışındaki azalmaya dikkati çekti.

Koranavirüs salgınından önce Türkiye'de günlük 9 bin ünite kan bağışlandığını belirten Kısacık, "Salgın ülkemizde yaygınlaşınca bu sayı 2 bin üniteye kadar düştü. Şu anki kan stokumuz 41 bine kadar geriledi. Şu anda stoktan tüketiyoruz." diye konuştu.

Kısacık, kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hastanelerde sadece koronavirüse yakalanmış hasta yatmıyor. Lösemi hastalarımız var, doğum yapacak anne adaylarımız ve trafik kazası geçirmiş veya acilen ameliyata girmek zorunda çok sayıda kişi var. Bunlar için sürekli kan tüketiliyor. Ekmek almak için dışarı çıkan tüm bağışçılarımızı ve sağlıklı her bir vatandaşımızı kan vermeye çağırıyoruz."

Kısacık, bağış noktalarında ekiplerin gerekli her türlü önlemi aldığını belirterek, kan vermek isteyenlerin tedirgin olmamaları gerektiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk Eczacıları Birliği'nden 'ücretsiz maske' açıklaması
13 Nisan 2020 13:55		 31 ilde ekmek dağıtımı bugün de sorunsuz devam ediyor
12 Nisan 2020 16:29
Kan bağışları düştü, stoklar azaldı
12 Nisan 2020 12:47		 101 milyon ekmek herkese yeter
12 Nisan 2020 07:31
'31 ilde ekmek dağıtımında sorun yaşanmadı'
11 Nisan 2020 17:06		 Zorunlu trafik sigortası ve DASK ödemelerinde taksit düzenlemesi
10 Nisan 2020 17:57
MÜSİAD 'Kimyasal ve Biyogüvenlik Merkezi' kurulmasını önerdi
10 Nisan 2020 13:41		 Emekliler Derneği, emeklilerin taleplerini Bankalar Birliğine iletti
10 Nisan 2020 12:09
Koronavirüs kan stokunu eritti
10 Nisan 2020 11:15		 TBB, avukat ve stajyer avukatlara online eğitim programı başlattı
10 Nisan 2020 10:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:32 - Balkanlar'dan soğuk hava geliyor14:30 - DSÖ: Koronavirüste 70 aşı çalışmasından 3'ü umut verici14:24 - İzmir'de 'Seyyar Pazar' dönemi başladı14:20 - Bakteri ve mikropları öldüren maddeden anahtarlık şeklinde aparat14:19 - Hukuki açıdan, Bakanların istifası kabule bağlı mıdır?14:08 - Yasak kalktı, vatandaşlar tedbir almadan sokağa koştu14:00 - Meslek lisesi seri üretime geçti, günlük 3 bin maske üretiliyor13:55 - Türk Eczacıları Birliği'nden 'ücretsiz maske' açıklaması13:55 - Kaza yapan trafik polisi ağır yaralandı13:52 - Bilim Kurulu Üyesi'nden umut veren açıklama
13:44 - Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi13:40 - Koronavirüsü aileleri ayıramadı13:35 - Türk Kızılay'dan kan bağışı çağrısı13:30 - Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ'dan teşekkür mesajı13:28 - Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 430 bini aştı13:25 - İş dünyasından BDDK'ya tam destek13:23 - 6 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı13:20 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sokağa çıkma yasağındaki hatalardan dolayı, istifa etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İHA, Süleyman Soylu haberini geri çekip, özür diledi
1000 TL nakit yardım almayanlar için yeni program! İşte detaylar
İstifa kararı öncesi Erdoğan ile Soylu arasındaki diyalog
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama
KPSS puanlarının bir kez kullanımına dair düzenleme yapılmalı
Altın'dan yeni rekor... Çeyrek altın 600 lirayı aştı
Korona korkusuyla, sürekli çamaşır suyuyla temizlik, ölüm getirdi
Açık cezaevlerinde 3 mahkum virüsten öldü
Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu açıklaması
Hekimoğlu dizisi, yeni bölüm yayın akışından kaldırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
penguen dansı 1
sokağa çıkma yasağı 1
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 1
Rize'de bir vatandaşın soylu icin intihara kalkışması 1
özlemek 1
corona virüs vaka sayısı 1
ermenistan'ın türkiye'den tıbbi malzeme istemesi 2
yozgat 4
gece 22.00 dan sonra marketlere,fırınlara akın edilmesi 3
saç yıkarken su kesilmesi 1
SON İLANLAR
Karabük Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam