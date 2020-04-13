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Koronavirüsü aileleri ayıramadı

Ordu'da, korona virüs (Covid-19) test sonuçları pozitif çıkan 2 farklı aile, yaklaşık 10 günlük tedavilerinin ardından taburcu edildi.
 13 Nisan 2020 13:40
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Koronavirüsü aileleri ayıramadı

Ordu'da, korona virüs (Covid-19) test sonuçları pozitif çıkan 2 farklı aile, yaklaşık 10 günlük tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ordu'da yaşayan Mehmet-Cemile Özcanlı ile Mustafa-Esra çiftleri, bir süre önce çeşitli şikayetler ile Medical Park Ordu Hastanesi'ne geldi. Ailelere burada yapılan test sonuçları pozitif çıkınca taraflar hemen tedaviye sürecine alındı. Medical Park Ordu Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Dr. Fatih Bostancı ve sağlık ekiplerinin kontrolleri altında gerekli tedavileri tamamlanan aileler, korona virüsü yenerek hastaneden taburcu edildi.

"Covid-19 kadar hızlı yayılan görmedik"

Medical Park Ordu Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Dr. Fatih Bostancı, korona virüsün diğer bütün salgınlardan daha hızlı yayıldığını belirterek, "Covid-19 servisi açıldıktan sonra bizim hastalarımız genelde aile olarak burada yatıyorlar. Bu bizim 9'uncu aile olarak misafir ettiğimiz ve Allah'a şükür taburcu ettiğimiz hastalarımız. Bizler aileleri ayırmadan birlikte evlerine göndermeyi hedefliyoruz. Bu salgınla ilgili birçok şey söyleniyor ama insan yaşadıkça bunları daha net görüyor. Gerçekten bu zamana kadar enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım ama Covid-19 virüsünün yayılma hızı kadar yayılanını görmedik. Zaten bu virüs bir aileye girdikten sonra bütün aile fertlerini enfeksiyon ile karşılamış olarak görüyoruz. Bunun için ben halkımızı uyarıyorum ve Sağlık Bakanlığının belirttiği gibi evde kalalım. Aile olmanın en önemli özelliği bir arada bir ömrü sonuna kadar devam ettirmek. Biz de bu ailelerimizi ayırmamak için elimizden geleni yaptık, bundan sonraki ailelerimiz için de ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

"Bir gece yoğun bakımda kalmaktansa bir yıl evde yatmak daha iyi"

Çeşitli kronik rahatsızlıkları da bulunan ve eşi ile birlikte Medical Park Ordu Hastanesinde yaklaşık 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edilen 55 yaşındaki Mehmet Özcanlı, "Çok şükür iyileştik ve gideceğiz inşallah. Bir gecelik yoğun bakım her şeye bedel. Bir gece yoğun bakımda kalmaktansa insanların bir yıl evde kalmaları daha iyi" şeklinde konuştu.

Cemile Özcanlı, eşi ile birlikte yakalandığı korona virüsü salgınından eşiyle aynı anda kurtulduğunu ve taburcu olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, insanların korkmadan kurallara uyması gerektiğini belirtti. Sürecin zor olduğunu belirten Özcanlı, sağlık çalışanlarının tedavi sürecinde büyük payı olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 10 gün önce eşi ile birlikte korona virüs testi pozitif çıkan ve yapılan tedavinin ardından taburcu edilen 35 yaşındaki Mustafa Öztürk, sürecin zorlu olduğunu ifade ederek, insanların daha duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

"Bu süreçte motivasyon çok önemli"

Mustafa Öztürk'ün eşi Esra Öztürk de yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiği Medical Park Ordu Hastanesinde korona virüsü testinin pozitif çıkması sonucu tedavi sürecinin başladığını belirterek, eşi ile birlikte aynı anda geldikleri hastaneden, yine aynı gün taburcu olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu aktardı. Bu süreçte moral ve motivasyonun çok iyi olması gerektiğini söyleyen Öztürk, hastane çalışanlarının kendilerine bu süreçte çok yardımcı olduklarını da sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
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