1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu Üyesi'nden umut veren açıklama

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, Avrupa ülkelerinde test sayısına oranla vaka sayılarında azalma sürecine girildiğini belirterek, 'Böyle bir seyri biz de izleyeceğiz. Vakalarımız plato çizerek yavaş yavaş azalacak. Avrupa'da görülen rakamlar bu dönüşümün 1-1,5 ay içinde olacağı yönünde sonuçlar veriyor.' dedi
 13 Nisan 2020 13:52
Yazdır
Bilim Kurulu Üyesi'nden umut veren açıklama

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi vaka sayılarını değerlendirdi: Plato çizerek azalacak

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, Avrupa ülkelerinde test sayısına oranla vaka sayılarında azalma sürecine girildiğini belirterek, "Böyle bir seyri biz de izleyeceğiz. Vakalarımız plato çizerek yavaş yavaş azalacak. Avrupa'da görülen rakamlar bu dönüşümün 1-1,5 ay içinde olacağı yönünde sonuçlar veriyor." dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okyay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın çok büyük ve ani gelişen bir salgınla mücadele içinde olduğunu söyledi.

Okyay, vaka sayısındaki artışın kaçınılmaz ancak artış hızının sağlık sistemine yük getirmeyecek şekilde kontrollü olmasının önemli olduğuna işaret etti. Vaka sayısının çok büyük artış kaydettiği Avrupa'da son dönemde yeni vaka eğrisinin plato çizmeye başladığını vurgulayan Okyay, Avrupa ülkelerinde yapılan her bin teste karşılık tespit edilen vaka sayısının azalış gösterdiğini dile getirdi.

Salgının daha geç başladığı Türkiye'de de bu artışın bir an önce baskılanması için mücadele verildiğine değinen Okyay, en kısa sürede bu azalma eğrisine geçilebilmeyi umut ettiklerini ifade etti.

"Bu hastalığın çaresi ya toplumun en az yüzde 60'ının geçirip virüsün bulaş hızının düşürülmesi ya da aşının bulunması." diyen Okyay, risk grubunu koruyarak aşı bulunana kadar zaman kazanmayı ve sağlık sistemine cevap veremeyeceği bir yük oluşturmayı hedeflediklerine işaret etti.

Okyay, şöyle konuştu:

"Çin'de baskılama yöntemiyle ilgili sonuçlar, özellikle vaka sayılarının artması, baskılanması ve azalmasıyla belirginleşti. Vaka sayısında çok büyük artış görülen Avrupa'da da şimdi vaka sayıları azalış göstermeye başladı. Böyle bir seyri biz de izleyeceğiz. Vakalarımız plato çizerek yavaş yavaş azalacak. Bu dönemde ölümlerimizin devam ettiğini göreceğiz, eski vakalardan kaynaklı. Avrupa'da görülen rakamlar, bu dönüşümün 1-1,5 ay içinde olacağı yönünde sonuçlar veriyor."

- Normale dönüş sürecinde yaşlılara dikkat

Vaka sayısının artmasının toplumda bu hastalığı geçirmiş ve buna bağışık olan insan sayısının da arttığını gösterdiğine dikkati çeken Okyay, normale dönüş sürecinin de kademeli şekilde yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Okyay, "Burada önemli olan, geçiş döneminde kimi korumamız gerektiği. Kimi önce normal hayata sokup kimi daha çok korumamız gerektiği önemli. Çok açık şekilde yaşlılarımızı korumamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığımız bu konuda çok önemli bir adım attı ve sokağa çıkmalarını kısıtladı. Kademeli şekilde normal hayata geçişin de özellikle yaşlı popülasyonu sakınarak, koruyarak yapılması çok önemli" diye konuştu.

- "Donanımlı bir sağlık personelimiz var"

Türk sağlık camiasının inanılmaz bir tepki ve uyum yeteneği olduğunu vurgulayan Okyay, "Biz bunu birçok afette yaşadık. Çok özverili, gerçekten bilgili, donanımlı bir sağlık personelimiz var çünkü 1960'larda kazandırılan sağlık ocağı sistemiyle aslında ekip çalışması içinde yetişmiş bir nesiliz. Hekim olarak kendimizi ayrıştırmıyoruz, hemşire, ebe, personel hep beraber ekibiz. Bu bizim hemen toparlanıp cevap vermemizi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Salgından insanlığın önemli dersler çıkardığına da dikkati çeken Okyay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir adada da olsanız sizi yakalayacak olan bir virüs var. Birbirimiz kadar güçlü olduğumuzu öğrendik. Eğer hepimiz birlikte bağışıklık kazanamıyorsak hiçbirimizin güvenli bir ortamda olamadığını öğrendik. Kamusal sağlık hizmetinin ne kadar değerli olduğunu öğrendik. ABD'de mesela bizdeki gibi yeşil kart sağlık sistemi açılmak zorunda kalındı çünkü aslında o insanların sağlığı tüm insanların sağlığıyla ilişkili."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk doktor: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
12 Nisan 2020 22:00		 Koronavirüs gündemimizden ne zaman çıkacak?
12 Nisan 2020 18:17
Yoğun bakımdaki ve entübe hastası sayısı ilk kez azaldı
12 Nisan 2020 15:12		 İyileşen sayısı her geçen gün katlanıyor
12 Nisan 2020 15:08
Günlük test sayısı 50 bine çıkarılacak
12 Nisan 2020 13:45		 Virüsün bazı farklı belirtileri ortaya çıktı: Konuşma bozukluğu
11 Nisan 2020 23:16
Bilim Kurulu üyesinden 'testi pozitif çıktı' iddialara yanıt
11 Nisan 2020 22:31		 'Dün akşam sokağa çıkanlar 14 günde evde kalmalı'
11 Nisan 2020 22:21
Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
11 Nisan 2020 00:21		 Bilim Kurulu Üyesi: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
10 Nisan 2020 16:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:32 - Balkanlar'dan soğuk hava geliyor14:30 - DSÖ: Koronavirüste 70 aşı çalışmasından 3'ü umut verici14:24 - İzmir'de 'Seyyar Pazar' dönemi başladı14:20 - Bakteri ve mikropları öldüren maddeden anahtarlık şeklinde aparat14:19 - Hukuki açıdan, Bakanların istifası kabule bağlı mıdır?14:08 - Yasak kalktı, vatandaşlar tedbir almadan sokağa koştu14:00 - Meslek lisesi seri üretime geçti, günlük 3 bin maske üretiliyor13:55 - Türk Eczacıları Birliği'nden 'ücretsiz maske' açıklaması13:55 - Kaza yapan trafik polisi ağır yaralandı13:52 - Bilim Kurulu Üyesi'nden umut veren açıklama
13:44 - Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi13:40 - Koronavirüsü aileleri ayıramadı13:35 - Türk Kızılay'dan kan bağışı çağrısı13:30 - Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ'dan teşekkür mesajı13:28 - Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 430 bini aştı13:25 - İş dünyasından BDDK'ya tam destek13:23 - 6 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı13:20 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sokağa çıkma yasağındaki hatalardan dolayı, istifa etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İHA, Süleyman Soylu haberini geri çekip, özür diledi
1000 TL nakit yardım almayanlar için yeni program! İşte detaylar
İstifa kararı öncesi Erdoğan ile Soylu arasındaki diyalog
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama
KPSS puanlarının bir kez kullanımına dair düzenleme yapılmalı
Altın'dan yeni rekor... Çeyrek altın 600 lirayı aştı
Korona korkusuyla, sürekli çamaşır suyuyla temizlik, ölüm getirdi
Açık cezaevlerinde 3 mahkum virüsten öldü
Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu açıklaması
Hekimoğlu dizisi, yeni bölüm yayın akışından kaldırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özlemek 1
yasak bitimi olan 00.00'dan sonra sokağa akın etmek 1
saç yıkarken su kesilmesi 1
thiago almada 1
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 2
fırın kuyruğunda çıkan kavga 2
ermenistan'ın türkiye'den tıbbi malzeme istemesi 2
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 1
fırıncıların araçlarıyla ekmek dağıtması 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Çankırı Eldiven SYDV Geçici İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Tefeni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam