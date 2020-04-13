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İzmir'de 'Seyyar Pazar' dönemi başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle evde kalan vatandaşlar için Seyyar Pazar projesini başlattı. "Siz evinizde, pazar mahallenizde" sloganıyla başlayan hizmet sayesinde vatandaşlar, evlerinden çıkmadan uygun fiyata pazar alışverişlerini yapabiliyor.
 13 Nisan 2020 14:24
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İzmir'de 'Seyyar Pazar' dönemi başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle evde kalan vatandaşlar için Seyyar Pazar projesini başlattı. "Siz evinizde, pazar mahallenizde" sloganıyla başlayan hizmet sayesinde vatandaşlar, evlerinden çıkmadan uygun fiyata pazar alışverişlerini yapabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Buca Belediyesi, korona virüsü salgını boyunca vatandaşların taze sebze ve meyve ihtiyacını karşılayacak ve üreticiye destek olacak örnek bir projeyi hayata geçirdi. Salgın nedeniyle evde kalmak zorunda kalan vatandaşların kapılarına pazarı taşıyacak Seyyar Pazar uygulaması Buca'da başladı. Kısa sürede İzmir genelinde yaygınlaşacak projeyi, sabah erken saatlerde Buca'ya giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç birlikte başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında beş ana üründe (soğan, patates, limon, elma ve portakal) fiyatı belirliyor ve bu sayede İzmir genelinde fiyat tanzimi sağlamayı hedefliyor. Seyyar Pazar projesi ilk etapta 20 kamyonetle çalışmaya başladı. Salgın korkusundan pazarlara gidemeyen vatandaşların bazıları sepet sallayarak bazıları da araçların yanına gelerek alışveriş yapma imkanı buldu. Evlerinden alışveriş yapan İzmirlilerin ürünlerin kalitesinden ve fiyatlarından oldukça memnun kaldığı görüldü.

"Pazar ürünleri uygun fiyatla evlere geliyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgın nedeniyle evden çıkamayanlar için üreticiyi buluşturacak Seyyar Pazar projesini İzmir'e yayacaklarını belirterek, "Fikir Buca Belediye Başkanımız Erhan Kılıç'a aitti ve bizim de hoşumuza gitti. Pazar yerlerinde fiziki mesafenin korunması ve sterilizasyon için gereken önlemleri aldık ancak yine da alışveriş yapan kişi sayısı fazla. Seyyar Pazar yurttaşlarımızın evde kalmasını teşvik eden bir uygulama. Hem sterilizasyon hem de fiyat politikasına özen göstererek hazırladık. Market fiyatlarının altında temiz sağlıklı gıdayı yurttaşlarımızın evlerine ulaştırıyoruz. Pandemi süresince Seyyar Pazar uygulaması ile yurttaşlarımızı evde tutmayı başarırsak salgının yayılma hızını bir o kadar azaltmış oluruz" diye konuştu.

Uygulamanın üreticiyi teşvik edecek, toprağa dönmesini sağlayacak bir model olduğunu da hatırlatan Başkan Soyer, "Eninde sonunda bu salgın bitecek ve bu salgın bittiğinde üretim durmuşsa, vatandaş toprağını ekip biçmiyorsa asıl felaket o zaman olur. Buna karşı önlem almak durumundayız" dedi.

"Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum"

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e projeye verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, "Buca'dan başlayan Seyyar Pazar uygulamasının tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum. Pazar yerlerinde sosyal mesafenin korunması önemli ama ne yaparsak yapalım bu mümkün olmuyor. Bu hizmet salgının yayılım hızını engelleyecektir" diye konuştu.

Seyyar Pazar aracı ile satış yapan pazarcı Çekdar Bakır de, "Büyüklerimiz böyle bir proje başlattılar. Biz de bu projenin içinde yer almaktan çok mutluyuz. Ürünler kaliteli, fiyatlar uygun. Yaşlılarımızın istediği ürünleri evlerine kadar götürüyoruz. Pazarlar kalabalık oluyor sonuçta. Biz halkımızı seviyoruz ve her zaman hizmet etmek istiyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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