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Kocaeli'de 250 yataklı sahra hastanesi kurulacak

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tebdir amaçlı 250 yatak kapasiteli sahra hastanesi kurulacak.
 13 Nisan 2020 14:36
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Kocaeli'de 250 yataklı sahra hastanesi kurulacak

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tebdir amaçlı 250 yatak kapasiteli sahra hastanesi kurulacak.

Sağlık Bakanlığı uhdesinde Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanındaki eski asker hastanesinin olduğu alana kurulacak sahra hastanesinde, ağırlıklı olarak koronavirüs hastalarına hizmet verilecek.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı hizmet sunacak tek katlı 250 yatak kapasiteli sahra hastanesinde, istenildiğinde tüm yataklar yoğun bakım standartlarına dönüştürebilme özelliğine sahip olacak.

Yaklaşık 15 bin metrekare alanda kurulacak hastanede 50 doktor, 100 hemşire ve 150 sağlık personelinin görevlendirilmesi bekleniyor.

Yapımına 5 gün önce başlanan sahra hastanesinin 45 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan, 1 Nisan'dan bu yana Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Halk Sağlığı Laboratuvarlarında günlük yaklaşık 1500 hastaya Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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