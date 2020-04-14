Emeklilere bayram ikramiye ödeme şartlarında yapılan önemli değişiklik

Bayram ikramiyesi, emeklilere ödenen emekli veya yaşlılık veya hak sahipliği aylıkları ile kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi dışında ve sosyal devlet ilkesi çerçevesinde ödenen bir ödeme şeklidir. Bu ödeme 5510 sayılı Kanun Ek Madde 18 hükmü gereği yapılmaktadır.

Bu maddede 7226 sayılı Kanunla 25/03/2020 tarihinde yapılan değişiklik öncesinde, bayram ikramiyesinin ödenmesi için ödemenin yapılacağı tarihte mutlaka gelir ve aylık alma şartı bulunuyordu.

Ancak, bu kanunla yapılan önemli değişiklik sonrasında, ödemenin yapılacağı tarihte değil de bayramın bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartı getirilmiştir.

Bu şu demektir; Bayramın olacağı tarihlerde mutlaka gelir ve aylık alma şartı aranmayacak, bayramın bulunduğu ayda, yani bayramın olduğu günlerde değil de bayramın olduğu aylarda gelir ve aylık alanlara bayram ikramiyesi ödenecektir.

Konu hakkında değerlendirmelerimiz:

Örnek olarak; Maddede yapılan değişiklik öncesinde değerlendirdiğimiz ve değişiklik öncesi https://www.memurlar.net/haber/857022/ adresimizde yaptığımız örnekten hareketle;

Açıklamalarımız bağlamında memurun 2019 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini alabilmeleri için:

Ramazan Bayramı 24 - 26 Mayıs 2020 tarihleridir. Bu tarihler esas alındığında 15 Nisan 2020 görev aylığını alıp emekli olan memura 15 Mayıs 2020 tarihinden geçerli olarak aylık bağlanacağından, bu memur Bayram ikramiyesini alabilecektir.

Ancak, 15 Mayıs 2020 görev aylığını aldıktan sonra emekli olan memur ise emekli aylığını 15 Haziran 2020 tarihinde almaya başlayacağından Ramazan Bayramı için bayram ikramiyesi alamayacaktır.

Kurban Bayramı 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleridir. Bu tarihler esas alındığında da 15 Haziran 2020 görev aylığını alıp emekli olan memura 15 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olarak aylık bağlanacağından, bu memur Bayram ikramiyesini alabilecektir. Yine, 15 Temmuz 2020 görev aylığını alıp emekli olan memura da 15 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olarak aylık bağlanacağından, bu memur kanun değişikliği olmasa idi bayram ikramiyesi alamayacaktı, ancak yapılan değişiklik sonucunda bu memur da bayram ikramiyesi alabilecektir.

Öğretmen mesleğinde bulunanlardan örnek olarak;

Öğretmenlerin emeklilik talepleri Haziran ve Temmuz ayında kabul edilmekte ve emeklilik işlem süreci başlamaktadır. Öğretmenlerin bu aylar esas alınarak 2020 yılında emekli olmak istediklerinde bayram ikramiyesi ödemelerine örnek olarak;

Ramazan Bayramı 24 - 26 Mayıs tarihleri olduğu ve bu tarihlerin de öğretmenlerin takvim dışı emekli olanlara yönelik olacağı için takvim dışı emekli olduklarında yukarıda verdiğimiz örnek geçerli olacaktır.

Kurban Bayramı 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleridir. Bu tarihler esas alındığında da 16 Haziran 2020 tarihi itibariyle emekli olma talebinde bulunan öğretmen 15 Haziran 2020 görev aylığını alıp emekli olduğunda bu öğretmene 15 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olarak aylık bağlanacağından, Bayram ikramiyesini alabilecektir.

Yine, Haziran ayı içerisinde veya 15 Temmuz 2020 tarihinden önce 16 Temmuz 2020 tarihi itibariyle emekli olma talebinde bulunan öğretmen 15 Temmuz 2020 görev aylığını alıp emekli olduğunda bu öğretmene 15 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olarak aylık bağlanacağından ve Ağustos ayında Kurban Bayram tatili devam etmiş olacağından, bu öğretmen de bayram ikramiyesini alabilecektir. Değişiklik yapılmamış olsa idi bu örnekteki öğretmen bayram ikramiyesi alamayacaktı.

15 Temmuz 2020 görev aylığını alıp emekli olan memura da 15 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olarak aylık bağlanacağından, bu memur kanun değişikliği olmasa idi bayram ikramiyesi alamayacaktı, ancak yapılan değişiklik sonucunda bu memur da bayram ikramiyesi alabilecektir.