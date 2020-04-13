Canlı yayında duyulan tuhaf ses
|13 Nisan 2020 14:52
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Habertürk televizyonunda yayınlanan ve Veyis Ateş'in sunduğu Gündem programında duyulan sesle ilgili program sunucusundan açıklama geldi.
İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasının da tartışıldığı programda Adil Gür, Gürkan Hacır, Mete Yarar ve Nedim Şener konuk oldu. Mete Yarar istifayla ilgili yorum yaparken bir yellenme sesi duyuldu.
Canlı yayın kazası olarak değerlendirilen olay Habertürk Gündem programının yayın akışını bozmadı, fakat acil reklama gidilmesine neden oldu.
Sosyal medyada da yayılan görüntülerle ilgili program sunucusu Veyis Ateş daha sonra açıklama yaptı. Ateş yellenme ile ilgili "Kıymetli misafirlerimiz evlerde olduğu için stüdyo kendi kendine bir oto kontrol yaratıyor ama evlerde olduğumuz için bazen grip olabiliyoruz, uzaktan yayın yapıyoruz. Dolayısıyla bazen aksıra biliyoruz bazen öksüre biliyoruz. Böyle bir şeyler olmuş bundan dolayıda kurusa bakmayın." açıklamasını yaptı.
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