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Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür

Dün akşam saatlerinde gelen istifa haberi üzerine MHP liderinin Twitter üzerinden yaptığı çağrı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Devlet Bahçeli arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti
 13 Nisan 2020 15:16
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Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün akşam saatlerinde istifa ettiği haberi gündeme düşmüş, bunun üzerine MHP Lideri Devlet Bahçeli attığı tweet'te, "Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır" ifadelerini kullanmıştı.

Alınan bilgiye göre bugün Bahçeli'yi arayan Bakan Soylu'nun telefon görüşmesinde Devlet Bahçeli'ye hem nezaketi hem de ülkenin zor süreçlerden geçtiği her dönemde olduğu gibi dün akşam da kendisine yönelik devlet sorumluluğuna vurgu yapan çağrısı için teşekkür ettiği, Bahçeli'nin de devam kararından duyduğu memnuniyeti ve desteklerini ifade ettiği öğrenildi.

Süleyman Soylu'dan ilk açıklama
İhlas Haber Ajansı
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