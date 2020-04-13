TRT EBA veli kuşağının uzman konukları belli oldu
|13 Nisan 2020 15:25
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), TRT EBA kanallarındaki "BİZDEN" isimli veli kuşağının bu haftaki konukları psikolog Doğan Cüceloğlu, akademisyen-yazar Mim Kemal Öke ve psikiyatrist Kemal Sayar olarak belirlendi.
MEB'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, okulların kapanmasının ardından uzaktan eğitimlerini evde sürdüren çocukların ailelerine yönelik TRT EBA ilkokul ve ortaokul kanallarındaki "BİZDEN" isimli veli kuşağının bu haftaki konukları belli oldu.
Buna göre, psikolog Doğan Cüceloğlu, "Belirsizlik Döneminde Duygularımız Ne Söylüyor?" konusundaki bilgilerini bugün saat 20.00'de ekranlardan ailelere aktaracak.
Akademisyen-yazar Mim Kemal Öke ise 15 Nisan Çarşamba saat 20.00'de "Evde Kalma Döneminde Engelli Çocuklarımız" konusunda velilere seslenecek.
Psikiyatrist Kemal Sayar da "Korona Günlerinde Duygusal Dayanıklılık" konusundaki bilgilerini 17 Nisan Cuma saat 20.00'de ekranlardan ailelerle paylaşacak.
TRT EBA TV EkranlarındaMEB (@tcmeb) April 13, 2020
"Bizden" Veli Kuşağı'na Bekliyoruz
Pazartesi: Doğan Cüceloğlu- Belirsizlik Döneminde Duygularımız Ne Söylüyor?
Çarşamba: Mim Kemal Öke- Evde Kalma Döneminde Engelli Çocuklarımız
Cuma: M. Kemal Sayar-Korona Günlerinde Duygusal Dayanıklılık pic.twitter.com/8NuOun4ed2
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