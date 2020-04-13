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RTÜK Başkanı, o diziden dolayı Netflix'i uyardı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Osman adından homoseksüel bir kişiliğin de yer alacağı 'Aşk 101' dizisinden dolayı Netflix'i uyardı: Uyardık. Gözümüz üzerlerinde. Kırmızı çizgilerimiz bellidir.
 13 Nisan 2020 15:36
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RTÜK Başkanı, o diziden dolayı Netflix'i uyardı

Bir çok dizisinde homoseksüel, lezbiyen ilişkilere yer vererek gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde yönlendirdiği belirtilen Netflix film izleme platformu, Ramazan ayında yeni bir dizi yayınlayacak.

Sosyal medyada yer alan haberlere göre, Dizinin başrol oyuncusunun adı Osman olacak ve Osman homoseksüel karakteri canlandıracak

Sosyal medyadaki büyük tepki sonrasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bir açıklama yaptı. Netflix'i uyardıklarını belirten Şahin şunları söyledi:

"İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılığın düzenleme ve denetleme görevi Üst Kurulumuza verildikten sonra hızlıca yönetmelik çalışmalarını tamamladık ve lisanslama süreçleri ilerliyor. Bu kapsamda yerli ve yabancı seç-izle platformlarıyla zaman zaman bir araya gelerek talep ve beklentilerimizle kırmızı çizgilerimizi kendilerine aktardık. Uluslararası ve yerli markalarla iletişim noktasında sorun yaşamıyoruz. Denetim mekanizmalarımızı da oluşturduk. İzleme ve Değerlendirme Dairemizin uzmanları diğer yayınları olduğu gibi isteğe bağlı yayıncılık alanını da sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Görevimiz gereği gözümüz üzerlerinde. Gerekli hallerde kendilerini önce sözlü uyarıyoruz. Şifahi yaptığımız ikazları dikkate aldıklarını da gördük. Bu alanda başta sosyal medyada olmak üzere kamuoyunda son yapılan tartışmaları titizlikle izliyoruz. Bu noktada ilgili platform yöneticileriyle de gerekli temasları sağladık, uyarılarımızı yaptık. Kendileri sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada dizi karakterlerine ilişkin dolaşan iddiaların asılsız olduğunu belirttiler. Aksi bir durumda tavrımız bellidir ve nettir."

'GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

"RTÜK olarak toplumumuzun milli ve manevi değerlerine aykırı olası yayınlara karşı müsamaha göstermeyeceğimizi özellikle vurguladık" diyen RTÜK Başkanı, "Çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine göz yummamız mümkün değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir, millet iradesiyle ortaya konulan ilgili yasamızdan aldığımız yetkiyle hareket ediyoruz. RTÜK yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız edecek her türlü yayın içeriğine geçit vermemekte kararlıyız" mesajını verdi.
Memurlar.Net
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