1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversite test kitini tanıttı: Dünyada üreten bir kaç ülke var

Sakarya Üniversitesi, yaptığı Ar-Ge çalışmaları için burun ve boğazdan alınan örneklerle sonuç veren yeni tip koronavirüs (Covid-19) test kiti geliştirdi. Üniversitenin öğretim üyeleri tarafından hazırlanan test kitinden günde 50 bin adete kadar üretim yapılabilecek.
 13 Nisan 2020 15:59
Yazdır
Üniversite test kitini tanıttı: Dünyada üreten bir kaç ülke var

Koronavirüs salgını sonrasında salgınla mücadele yöntemleri geliştirmek için çalışmalar yapan Sakarya Üniversitesi, kendi imkanlarıyla geliştirdiği 'Covid-19' test kitini tanıttı. Patenti alınan ve bir süredir denemeleri yapılan test kiti, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri öğretim üyeleri Prof. Dr. Oğuz Karabay ve Prof. Dr. Mehmet Köroğlu tarafından tanıtıldı.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, ''Bugün sizinle paylaşacağımız ürün viral örnek alma seti. Bu ürün özellikle koronavirüs testlerinin başarılı olarak yapılması için hayati öneme sahip. İtalya ve Çin'de üretilen bu ürün Türkiye'de ilk defa Sakarya Üniversitesi'nde üretilmiştir. Biliyoruz ki koronavirüs ile mücadelede en etkin mücadele doğru teşhis ve izolasyon. Bu ürünü geliştiren Prof. Dr. Mehmet Köroğlu, Prof. Dr. Mustafa Zengin ve Prof. Dr. Oğuz Karabay hocama teşekkür ederim. Diğer bir önemli nokta olarak ise bu ürünün Sakarya'da üretileceğini belirtmek istiyorum'' dedi.

Geliştirilen test kitiyle ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Oğuz Karabay, koronavirüsü tespit etmek için solunum yolundan salgı aldıklarını, örnek çubuğuyla boğaz ve burundan alınan örneklerin mikrobiyoloji laboratuvarında incelendiğini söyledi. Prof. Dr. Karabay, uygun bir örnek alabildiklerinde hastalığı tespit ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

''Teşhis yaparken kullandığımız envanter çok önemli. Pozitif ve negatifliği belirleyecek örnek kalitesini artıracak elyaf olması gerek. Birkaç sınırlı ülke örnek alma çubukları kullanıma sunabilmişti. Bu ürün tamamen en üst düzeyde güvenilir örnek alabilecek. Bu çubuklarda pamuk yerine dakron (bir kumaş türü) uçlu olarak üretilecek. Bu da test doğruluğunu etkin şekilde etkileyecektir. Bu örneği Sakarya'da kullanabilmekten, bu kiti üreten Sakarya Üniversitesi'nin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye ve dünyaya Sakarya'dan yayılmasını dilerim.''

'DÜNYADA ÜRETEN BİRKAÇ ÜLKE VAR'

Prof. Dr. Mehmet Köroğlu ise bu ürünü dünyada birkaç ülkenin ürettiğini söyleyerek, ''Ürettikleri miktar az olduğu için tüm dünyaya veremiyorlar. Biz üniversitemizde bunun Ar-Ge çalışmalarını yapıp, yaklaşık 20 gün içerisinde girişimcimizle birlikte üretim aşamasına geçtik. Bunu günlük 10 bin ihtiyaç olarak hesapladık. İhtiyaç olursa daha fazlasına da çıkacağız. 15 günlük süre içerisinde üretimi 50 bin adede kadar çıkartabiliriz. Burada tamamen yerli imkanları kullanarak üretim yapıyoruz'' dedi.

Dakron uçlu test çubuğunu üreten firmanın sahibi Eyüp Can, "Firmamız bu süreçte yüzde yüz yerli ve milli projelerde yer aldı. Değerli hocalarımın bu süreçte çok büyük bir katkıları oldu. Bugün seri imalat aşamasına getirebildik'' diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi'nden umut veren açıklama
13 Nisan 2020 13:52		 Türk doktor: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
12 Nisan 2020 22:00
Koronavirüs gündemimizden ne zaman çıkacak?
12 Nisan 2020 18:17		 Yoğun bakımdaki ve entübe hastası sayısı ilk kez azaldı
12 Nisan 2020 15:12
İyileşen sayısı her geçen gün katlanıyor
12 Nisan 2020 15:08		 Günlük test sayısı 50 bine çıkarılacak
12 Nisan 2020 13:45
Virüsün bazı farklı belirtileri ortaya çıktı: Konuşma bozukluğu
11 Nisan 2020 23:16		 Bilim Kurulu üyesinden 'testi pozitif çıktı' iddialara yanıt
11 Nisan 2020 22:31
'Dün akşam sokağa çıkanlar 14 günde evde kalmalı'
11 Nisan 2020 22:21		 Prof. Mehmet Öz: Virüs iki haftada bir mutasyon geçiriyor
11 Nisan 2020 00:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:35 - Koronavirüsü yenen doktorlar görevlerine devam etmek için gün sayıyor17:29 - ABD uçak gemisinde koronavirüsten ilk ölüm17:25 - Altının gramı 368,60 TL'ye yükseldi17:18 - Antalya Valisi: 9 vatandaş hayatını kaybetti, pozitif vaka sayısı 17817:15 - Dicle'de 2 ev koronavirüs nedeni ile karantinaya alındı17:10 - Suudi Arabistan AA ve TRT'nin internet sitelerine erişimi engelledi17:09 - Ak Parti Kadın Kolları Başkanı, Soylu'ya bunları yazdı17:06 - ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bini geçti16:57 - Altun, Kampanya için hazırlanan 'Biz Bize Yeteriz' şarkısını paylaştı16:53 - 7 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
16:46 - 75 yaşında koronavirüsü yendi, kalbine yenik düştü16:44 - İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 717 kişi öldü16:36 - 11 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu edildi16:33 - Hakim ve savcı adayları uzaktan eğitime başladı16:25 - Belediyeden personeline koronavirüsle mücadele ikramiyesi16:23 - FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronadan öldü16:17 - Seyahat belgesini eksik aldı, yakalanınca 'Komutana söyledim ben' dedi16:13 - THK'den uçak satışı açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İHA, Süleyman Soylu haberini geri çekip, özür diledi
1000 TL nakit yardım almayanlar için yeni program! İşte detaylar
İstifa kararı öncesi Erdoğan ile Soylu arasındaki diyalog
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama
KPSS puanlarının bir kez kullanımına dair düzenleme yapılmalı
Açık cezaevlerinde 3 mahkum virüsten öldü
Altın'dan yeni rekor... Çeyrek altın 600 lirayı aştı
Korona korkusuyla, sürekli çamaşır suyuyla temizlik, ölüm getirdi
7 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
Bilim Kurulu Üyesi'nden umut veren açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece 22.00 dan sonra marketlere,fırınlara akın edilmesi 3
chp'li belediyelerin sözcü ve korkusuz gazetesi dağıtması 3
söylemek isteyip de söyleyemediklerim 1
11.04.2020 Burcu Köksal'ın Tbmm'de yaptığı konuşma 3
Süleyman soylu'nun istifa etmesi 3
didem arslan'ın ispark çalışanına saldırması 3
corona virüs vaka sayısı 1
mem.net sözlük cafe 1
yasak bitimi olan 00.00'dan sonra sokağa akın etmek 2
sokağa çıkma yasağından sonra evden çıkmayanlar 1
SON İLANLAR
Karabük Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam