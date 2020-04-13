PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 1 tutuklama

SÜLEYMAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA İstifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Soylu "Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah" açıklaması yaptı.