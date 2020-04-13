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'Saygı nöbetçileri' de artık maskeli

Milli Savunma Bakanlığı girişi, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki Aslanlı Kapı ile kuvvet komutanlıkları karargahları girişinde görev yapan simgesel nitelikteki "saygı nöbetçileri"ne de koronavirüs önlemleri kapsamında maske dağıtıldı. Böylece "saygı nöbetçileri" de maskeyle görevlerini yapmaya başladı
 13 Nisan 2020 16:08
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'Saygı nöbetçileri' de artık maskeli

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde kararlılıkla uygulanırken, Milli Savunma Bakanlığı girişi ve Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki Aslanlı Kapı'da görev yapan sembol nitelikteki "saygı nöbetçileri"nin de maske takması dikkati çekiyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerde uygulanmaya devam ediyor.

Birliklerdeki önlemlerin yanı sıra Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları karargahlarında da virüse karşı alınan yoğun önlemler dikkati çekiyor.

Ziyaretçilere kapatılan karargahlarda, personelin giriş ve çıkışlarında yoğun kontroller uygulanıyor. Nizamiyelere termal kameralar kurulurken personelin ateşi görevliler tarafından ölçülüyor. Dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli olarak yapıldığı karargahlarda personel maske kullanıyor, sosyal mesafe kuralına azami dikkat gösteriyor.

Asgari personelin görev yaptığı karargahlarda görüşmeler, toplantılar telefon ve bilgisayar üzerinden düzenlenirken, farkındalık oluşturmak için personele düzenli bilgilendirme de yapılıyor.

Tedbirlerden biri ise simgesel olsa da diğerlerine oranla daha fazla dikkati çekiyor. Milli Savunma Bakanlığı girişi, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki Aslanlı Kapı ile kuvvet komutanlıkları karargahları girişinde görev yapan sembol nitelikteki "saygı nöbetçileri"ne tedbirler kapsamında maske dağıtıldı.

Böylece "saygı nöbetçileri" de maskeyle görevlerini yapmaya başladı.

- KOMMER faaliyetlerini sürdürüyor

Öte yandan Bakanlık bünyesinde oluşturulan "COVID-19 ile Mücadele Merkezi (KOMMER)" de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bakanlık ile bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgına karşı gerekli korumanın oluşturulması için faaliyet gösteren merkezde Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmeler yakından takip ediliyor, salgına yönelik önlemlerle ilgili planlama, yönetim ve yönlendirme fonksiyonları yerine getiriliyor.

Merkezde, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki tedbirlerin uygulanma seviyeleri takip ediliyor, olası vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi planlamalar geliştiriliyor.

24 saat esasıyla görev yapılan merkezden, kuvvet komutanlıklarının harekat merkezleri ile telekonferans yöntemi ile görüşülerek çalışmalar ve gelişmeler düzenli olarak değerlendiriliyor.
Anadolu Ajansı
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